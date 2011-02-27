але суркісони не здаються
не всі навіть пам'ятають ті доленосні дні..
але було весело і страшнувато
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 жов, 2022 09:16
---коли Приват нац-ли, абанка тряслася під столом (бо був ризик спорідненості чи щось таке)
але суркісони не здаються
не всі навіть пам'ятають ті доленосні дні..
але було весело і страшнувато
Додано: Чет 06 жов, 2022 09:30
Боже звідки ви цю новину витягнули?![/quote]
не всі навіть пам'ятають ті доленосні дні..
але було весело і страшнувато[/quote]
Я помню наоборот, ходил в абанку и открывал там карты, правда так не разу ими и не пользовался
Додано: Чет 06 жов, 2022 11:07
Додано: Чет 06 жов, 2022 11:14
Розглядаю тільки державні банки для розміщення такого валютного депозиту з гривні.
А саме - Приват, Укргаз, Укрексім плюс окремо в рейтингу довіри Райф. Інші - якось лячно.
Є такі, хто вже рахував, де вигідніше серед цих банків?
1. Покласти гривню
Курс+комісії
2. Зняти валюту
Комісії. Бажано без них
Додано: Чет 06 жов, 2022 11:17
ukrmvs
выбирайте
Додано: Чет 06 жов, 2022 11:29
Все буде добре!© ;)
Можна не скромне питання?))
Хочете розмістити "зайву" гривню - тобто таку, що і рік може не знадобитись, чи таку, що і 3міс. тугенько прийдеться вам, але заради заробітку вирішили "потерпіти" 3міс?
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