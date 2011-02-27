Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 жов, 2022 09:16
---коли Приват нац-ли, абанка тряслася під столом (бо був ризик спорідненості чи щось таке)
але суркісони не здаються
https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/4/628665/
[/quote]Боже звідки ви цю новину витягнули?![/quote]
не всі навіть пам'ятають ті доленосні дні..
але було весело і страшнувато
greenozon
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:30
Боже звідки ви цю новину витягнули?![/quote]
не всі навіть пам'ятають ті доленосні дні..
але було весело і страшнувато[/quote]
Я помню наоборот, ходил в абанку и открывал там карты, правда так не разу ими и не пользовался
Igor3777
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:07
khmelovski написав:
Физ.лица купили 200 млн долларов в сентябре.
В августе 125 млн долларов.
Это в рамках 50к
Откуда такая информация?
SergIN
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:14
Розглядаю тільки державні банки для розміщення такого валютного депозиту з гривні.
А саме - Приват, Укргаз, Укрексім плюс окремо в рейтингу довіри Райф. Інші - якось лячно. Є такі, хто вже рахував, де вигідніше серед цих банків? 1. Покласти гривню Курс+комісії 2. Зняти валюту Комісії. Бажано без них
ukrmvs
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:17
Danik
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:29
ukrmvs написав:
Розглядаю тільки державні банки
для розміщення такого валютного депозиту з гривні
.
А саме - Приват, Укргаз, Укрексім плюс окремо в рейтингу довіри Райф. Інші - якось лячно.
Є такі, хто вже рахував, де вигідніше серед цих банків?
1. Покласти гривню
Курс+комісії
2. Зняти валюту
Комісії. Бажано без них
Можна не скромне питання?))
Хочете розмістити "зайву" гривню - тобто таку, що і рік може не знадобитись, чи таку, що і 3міс. тугенько прийдеться вам, але заради заробітку вирішили "потерпіти" 3міс?
Успіх
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:52
alex lem написав:
Був колись час що журналюги з української кривди, а еправда це економічний розділ цього сайтіку, вишукували хоч що небуть пов'язане з Коломойським. Й писали,писали. Такий заказ був. А Сурків в міньони дяді Бєні то взагалі святе було записати. Намагались хитать писаниною ломбард-абанку. Але марна праця.
А що не так?
Причому навіть після того як ніби Суркіси отоварились абанкою, в них була спільна з приватом програма і спільна база. В абанці легко видно було і знімались кошти з приватівських карток і т.д. Такого більше між ніякими банками не було, вже тільки після нац. привату потиху почалось розлучення.
Ой+
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:06
Успіх написав: ukrmvs написав:
Розглядаю тільки державні банки
для розміщення такого валютного депозиту з гривні
.
А саме - Приват, Укргаз, Укрексім плюс окремо в рейтингу довіри Райф. Інші - якось лячно.
Є такі, хто вже рахував, де вигідніше серед цих банків?
1. Покласти гривню
Курс+комісії
2. Зняти валюту
Комісії. Бажано без них
Можна не скромне питання?))
Хочете розмістити "зайву" гривню - тобто таку, що і рік може не знадобитись, чи таку, що і 3міс. тугенько прийдеться вам, але заради заробітку вирішили "потерпіти" 3міс?
А який зиск заморозити кошти на рік? Тоді гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!
SergIN
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:23
khmelovski написав:
Физ.лица купили 200 млн долларов в сентябре.
В августе 125 млн долларов.
Это в рамках 50к
є посилання на ці дані?
R12
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:25
Пумба вроде проснулась. Пока только на яблоках.
У кого огрызок - посмотрите курсы
mustbe
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