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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 180181182183>
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:16

---коли Приват нац-ли, абанка тряслася під столом (бо був ризик спорідненості чи щось таке)
але суркісони не здаються
https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/4/628665/[/quote]Боже звідки ви цю новину витягнули?![/quote]


не всі навіть пам'ятають ті доленосні дні..
але було весело і страшнувато
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:30

  greenozon написав:---коли Приват нац-ли, абанка тряслася під столом (бо був ризик спорідненості чи щось таке)
але суркісони не здаються
https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/4/628665/
Боже звідки ви цю новину витягнули?![/quote]


не всі навіть пам'ятають ті доленосні дні..
але було весело і страшнувато[/quote]

Я помню наоборот, ходил в абанку и открывал там карты, правда так не разу ими и не пользовался :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:07

  khmelovski написав:Физ.лица купили 200 млн долларов в сентябре.
В августе 125 млн долларов.
Это в рамках 50к

Откуда такая информация?
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:14

Розглядаю тільки державні банки для розміщення такого валютного депозиту з гривні.
А саме - Приват, Укргаз, Укрексім плюс окремо в рейтингу довіри Райф. Інші - якось лячно.

Є такі, хто вже рахував, де вигідніше серед цих банків?

1. Покласти гривню

Курс+комісії

2. Зняти валюту

Комісії. Бажано без них
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:17

ukrmvs
https://mustbe.ml/tables/club100k
выбирайте
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:29

Все буде добре!© ;)

  ukrmvs написав:Розглядаю тільки державні банки для розміщення такого валютного депозиту з гривні.
А саме - Приват, Укргаз, Укрексім плюс окремо в рейтингу довіри Райф. Інші - якось лячно.

Є такі, хто вже рахував, де вигідніше серед цих банків?

1. Покласти гривню

Курс+комісії

2. Зняти валюту

Комісії. Бажано без них

Можна не скромне питання?))
Хочете розмістити "зайву" гривню - тобто таку, що і рік може не знадобитись, чи таку, що і 3міс. тугенько прийдеться вам, але заради заробітку вирішили "потерпіти" 3міс? :wink:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Був колись час що журналюги з української кривди, а еправда це економічний розділ цього сайтіку, вишукували хоч що небуть пов'язане з Коломойським. Й писали,писали. Такий заказ був. А Сурків в міньони дяді Бєні то взагалі святе було записати. Намагались хитать писаниною ломбард-абанку. Але марна праця.

А що не так?
Головними співвласниками А-Банку, станом на грудень 2016, є брати Суркіси, Григорій та Ігор, та їхні доньки. У серпні 2015 року вони придбали 96.6 % акцій у власників ПриватБанку[2]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90-%D ... 0%BD%D0%BA

Причому навіть після того як ніби Суркіси отоварились абанкою, в них була спільна з приватом програма і спільна база. В абанці легко видно було і знімались кошти з приватівських карток і т.д. Такого більше між ніякими банками не було, вже тільки після нац. привату потиху почалось розлучення.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:06

  Успіх написав:
  ukrmvs написав:Розглядаю тільки державні банки для розміщення такого валютного депозиту з гривні.
А саме - Приват, Укргаз, Укрексім плюс окремо в рейтингу довіри Райф. Інші - якось лячно.

Є такі, хто вже рахував, де вигідніше серед цих банків?

1. Покласти гривню

Курс+комісії

2. Зняти валюту

Комісії. Бажано без них

Можна не скромне питання?))
Хочете розмістити "зайву" гривню - тобто таку, що і рік може не знадобитись, чи таку, що і 3міс. тугенько прийдеться вам, але заради заробітку вирішили "потерпіти" 3міс? :wink:

А який зиск заморозити кошти на рік? Тоді гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:23

  khmelovski написав:Физ.лица купили 200 млн долларов в сентябре.
В августе 125 млн долларов.
Это в рамках 50к


є посилання на ці дані?
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:25

Пумба вроде проснулась. Пока только на яблоках.
У кого огрызок - посмотрите курсы
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