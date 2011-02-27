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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 жов, 2022 12:27
SergIN написав:
гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!
поделитесь секретом, что сейчас можно сделать с гривной с прибылью кроме обмена на валюту?
вот если не
барыга
бизнесмен, сбережения простого человека
очевидно же если ничего не делать, то сбережения сгорят
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nekefer
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:30
nekefer написав: SergIN написав:
гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!
поделитесь секретом, что сейчас можно сделать с гривной с прибылью кроме обмена на валюту?
вот если не
барыга
ФОП, сбережения простого человека
очевидно же если ничего не делать, то сбережения сгорят
Меняйте на валюту по кошерному курсу пока не прикрыли лавочку, а там видно будет))
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asti
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:48
Чому тут https://finance.ua/saving/valuta-na-depozyt#headline_13
радять саме А-Банк? Якщо через те, що системний, чому не радять Альфу та Моно? Вони теж системні.
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ruslan_polutsygan
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:03
nekefer написав: SergIN написав:
гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!
поделитесь секретом, что сейчас можно сделать с гривной с прибылью кроме обмена на валюту?
вот если не
барыга
бизнесмен, сбережения простого человека
очевидно же если ничего не делать, то сбережения сгорят
Якщо ви про збереження коштів тоді вам просто необхідна дохідність в гривні трошки більше 30% річних щоб компенсувати інфляцію (ця історія не про заробіток), або простіше вийти з гривні в валюту (як варіант в $) там також інфляція але 2-4% не порівняльні речі
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SergIN
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:08
SergIN написав: nekefer написав: SergIN написав:
гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!
поделитесь секретом, что сейчас можно сделать с гривной с прибылью кроме обмена на валюту?
вот если не
барыга
бизнесмен, сбережения простого человека
очевидно же если ничего не делать, то сбережения сгорят
Якщо ви про збереження коштів тоді вам просто необхідна дохідність в гривні трошки більше 30% річних щоб компенсувати інфляцію (ця історія не про заробіток), або простіше вийти з гривні в валюту (як варіант в $) там також інфляція але 2-4% не порівняльні речі
це в якій валюті інфляція 2-4%? Долар/США наче 8,5%? Єврозона більше 10%
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ScaryBee
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:28
mustbe написав:
У кого огрызок - посмотрите курсы
С другого форума:
Карманник написав:депозит Валютный :Baks: в доллар/евро за вашу гривну, лимит 100к
Карманник написав:продажа доллара по 37.45 пока что была, других расходов не вижу, и депозит от 0.1% до 1%
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Howl
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