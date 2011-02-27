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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:27

  SergIN написав: гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!

поделитесь секретом, что сейчас можно сделать с гривной с прибылью кроме обмена на валюту?
вот если не барыга бизнесмен, сбережения простого человека
очевидно же если ничего не делать, то сбережения сгорят :cry:
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:30

  nekefer написав:
  SergIN написав: гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!
поделитесь секретом, что сейчас можно сделать с гривной с прибылью кроме обмена на валюту?
вот если не барыга ФОП, сбережения простого человека
очевидно же если ничего не делать, то сбережения сгорят :cry:
Меняйте на валюту по кошерному курсу пока не прикрыли лавочку, а там видно будет))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Чому тут https://finance.ua/saving/valuta-na-depozyt#headline_13 радять саме А-Банк? Якщо через те, що системний, чому не радять Альфу та Моно? Вони теж системні.
ruslan_polutsygan
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:03

  nekefer написав:
  SergIN написав: гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!

поделитесь секретом, что сейчас можно сделать с гривной с прибылью кроме обмена на валюту?
вот если не барыга бизнесмен, сбережения простого человека
очевидно же если ничего не делать, то сбережения сгорят :cry:

Якщо ви про збереження коштів тоді вам просто необхідна дохідність в гривні трошки більше 30% річних щоб компенсувати інфляцію (ця історія не про заробіток), або простіше вийти з гривні в валюту (як варіант в $) там також інфляція але 2-4% не порівняльні речі
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:08

  SergIN написав:
  nekefer написав:
  SergIN написав: гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!

поделитесь секретом, что сейчас можно сделать с гривной с прибылью кроме обмена на валюту?
вот если не барыга бизнесмен, сбережения простого человека
очевидно же если ничего не делать, то сбережения сгорят :cry:

Якщо ви про збереження коштів тоді вам просто необхідна дохідність в гривні трошки більше 30% річних щоб компенсувати інфляцію (ця історія не про заробіток), або простіше вийти з гривні в валюту (як варіант в $) там також інфляція але 2-4% не порівняльні речі

це в якій валюті інфляція 2-4%? Долар/США наче 8,5%? Єврозона більше 10%
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:У кого огрызок - посмотрите курсы
С другого форума:
Карманник написав:депозит Валютный :Baks: в доллар/евро за вашу гривну, лимит 100к
Карманник написав:продажа доллара по 37.45 пока что была, других расходов не вижу, и депозит от 0.1% до 1%
Howl
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