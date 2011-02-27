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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 жов, 2022 12:27
SergIN написав:
гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!
поделитесь секретом, что сейчас можно сделать с гривной с прибылью кроме обмена на валюту?
вот если не
барыга
бизнесмен, сбережения простого человека
очевидно же если ничего не делать, то сбережения сгорят
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nekefer
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:30
nekefer написав: SergIN написав:
гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!
поделитесь секретом, что сейчас можно сделать с гривной с прибылью кроме обмена на валюту?
вот если не
барыга
ФОП, сбережения простого человека
очевидно же если ничего не делать, то сбережения сгорят
Меняйте на валюту по кошерному курсу пока не прикрыли лавочку, а там видно будет))
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:48
Чому тут https://finance.ua/saving/valuta-na-depozyt#headline_13
радять саме А-Банк? Якщо через те, що системний, чому не радять Альфу та Моно? Вони теж системні.
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ruslan_polutsygan
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:03
nekefer написав: SergIN написав:
гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!
поделитесь секретом, что сейчас можно сделать с гривной с прибылью кроме обмена на валюту?
вот если не
барыга
бизнесмен, сбережения простого человека
очевидно же если ничего не делать, то сбережения сгорят
Якщо ви про збереження коштів тоді вам просто необхідна дохідність в гривні трошки більше 30% річних щоб компенсувати інфляцію (ця історія не про заробіток), або простіше вийти з гривні в валюту (як варіант в $) там також інфляція але 2-4% не порівняльні речі
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SergIN
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:08
SergIN написав: nekefer написав: SergIN написав:
гіпотетичний зиск не вартий того, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!
поделитесь секретом, что сейчас можно сделать с гривной с прибылью кроме обмена на валюту?
вот если не
барыга
бизнесмен, сбережения простого человека
очевидно же если ничего не делать, то сбережения сгорят
Якщо ви про збереження коштів тоді вам просто необхідна дохідність в гривні трошки більше 30% річних щоб компенсувати інфляцію (ця історія не про заробіток), або простіше вийти з гривні в валюту (як варіант в $) там також інфляція але 2-4% не порівняльні речі
це в якій валюті інфляція 2-4%? Долар/США наче 8,5%? Єврозона більше 10%
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ScaryBee
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:28
mustbe написав:
У кого огрызок - посмотрите курсы
С другого форума:
Карманник написав:депозит Валютный :Baks: в доллар/евро за вашу гривну, лимит 100к
Карманник написав:продажа доллара по 37.45 пока что была, других расходов не вижу, и депозит от 0.1% до 1%
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Howl
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:45
ukrmvs тут вам вирішувати
Я підходив насамперед з міркувань теоретичної надійності, то вибрав Приват, Райф та Укргаз.
Хоча є пропозиції, у плані прибутку цікавіші
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mcduck
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:48
+ ПУМБ
usd - 37.45
eur - 37.48
Пока только на iOS
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mustbe
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Додано: Чет 06 жов, 2022 14:07
SergIN написав: Успіх написав: ukrmvs написав:
Розглядаю тільки державні банки для розміщення такого валютного депозиту з гривні
.
А саме - Приват, Укргаз, Укрексім плюс окремо в рейтингу довіри Райф. Інші - якось лячно.
Є такі, хто вже рахував, де вигідніше серед цих банків?
1. Покласти гривню
Курс+комісії
2. Зняти валюту
Комісії. Бажано без них
Можна не скромне питання?))
Хочете розмістити "зайву" гривню - тобто таку, що і рік може не знадобитись, чи таку, що і 3міс. тугенько прийдеться вам, але заради заробітку вирішили "потерпіти" 3міс?
А який зиск
заморозити кошти на рік? Тоді гіпотетичний зиск не вартий того
, можна гривнею розпорядитися біль раціонально з більшим прибутком!
Тобто, чи я правильно вас зрозумів - ви вже відкрили таке депо(може, навіть, декілька їх), бо твердо вірите, що отримаєте готівкові долари через 3міс. і, навіть, близько не вірите/не берете до уваги, що ваші кошти можуть бути заморожені наприклад, на пів року, чи на рік? А також варіант отримати через 3міс. гривнею по курсу НБУ - для вас це неприпустимо/навіть, близько не вірите в це?
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Додано: Чет 06 жов, 2022 14:10
Успіх написав:
Тобто, чи я правильно вас зрозумів - ви вже відкрили таке депо(може, навіть, декілька їх), бо твердо вірите, що отримаєте готівкові долари через 3міс. і, навіть, близько не вірите/не берете до уваги, що ваші кошти можуть бути заморожені наприклад, на пів року, чи на рік? А також варіант отримати через 3міс. гривнею по курсу НБУ - для вас це неприпустимо/навіть, близько не вірите в це?
Кто о чём, а вшивый о бане
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