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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:15

Все буде добре! Або, навіть, краще!)))

  mustbe написав:
  Успіх написав:Тобто, чи я правильно вас зрозумів - ви вже відкрили таке депо(може, навіть, декілька їх), бо твердо вірите, що отримаєте готівкові долари через 3міс. і, навіть, близько не вірите/не берете до уваги, що ваші кошти можуть бути заморожені наприклад, на пів року, чи на рік? А також варіант отримати через 3міс. гривнею по курсу НБУ - для вас це неприпустимо/навіть, близько не вірите в це?

Кто о чём, а вшивый о бане

Ану циц! :mrgreen:
От тут казали, що "всі все знають/всі все розуміють!"
То от я вже у двох запитую)) - так би мовити - проводжу соціальне опитування/дослідження))
Тож, не заважайте! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:20

ScaryBee Иена інфляція - +-3%
Юань інфляція – 2,5%
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:27

  SergIN написав:Юань інфляція – 2,5%

https://index.minfin.com.ua/exchange/world/usd/cny/ Юань за год похудел к доллару от 0.150 до 0.140. Инфляция самого доллара за год 7-8% (это по самым оптимистическим цифрам). Как удалось из этого вывести 2.5%?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:27

Успіх
В нашій країні може бути все! Але якщо на речі дивитися песимістично, як робите це ви, то до інвестування ніколи не дійти (інвестиція це ризик, а гарна інвестиція це гарно прорахований ризик та все ж ризик)
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:31

  moveton написав:
  SergIN написав:Юань інфляція – 2,5%

https://index.minfin.com.ua/exchange/world/usd/cny/ Юань за год похудел к доллару от 0.150 до 0.140. Инфляция самого доллара за год 7-8% (это по самым оптимистическим цифрам). Как удалось из этого вывести 2.5%?

До чого тут співвідношення валют, скажіть будь ласка, до інфляції в країні в цілому :shock:
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:48

  SergIN написав:До чого тут співвідношення валют, скажіть будь ласка, до інфляції в країні в цілому :shock:

Может и не для чего. А как вообще оценивается инфляция юаня в Украине? Их тут не очень-то принимают. Может за те вещи, за которые принимают, она и 2.5%.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 15:03

  SergIN написав:ScaryBee Иена інфляція - +-3%
Юань інфляція – 2,5%

ШТА?? Какий юань?)) Залиште юань оркам для розваг.
ScaryBee
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