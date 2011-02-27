Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Успіх написав:Тобто, чи я правильно вас зрозумів - ви вже відкрили таке депо(може, навіть, декілька їх), бо твердо вірите, що отримаєте готівкові долари через 3міс. і, навіть, близько не вірите/не берете до уваги, що ваші кошти можуть бути заморожені наприклад, на пів року, чи на рік? А також варіант отримати через 3міс. гривнею по курсу НБУ - для вас це неприпустимо/навіть, близько не вірите в це?
Кто о чём, а вшивый о бане
Ану циц! От тут казали, що "всі все знають/всі все розуміють!" То от я вже у двох запитую)) - так би мовити - проводжу соціальне опитування/дослідження)) Тож, не заважайте!
Успіх В нашій країні може бути все! Але якщо на речі дивитися песимістично, як робите це ви, то до інвестування ніколи не дійти (інвестиція це ризик, а гарна інвестиція це гарно прорахований ризик та все ж ризик)
... взагалі, всі інші банки сосуть льодяника)) так як, майже всі військові - будуть конвертувати/залишати свої премії/зарплати в Приваті. І тільки деякі, будуть заморочуватись і переводити грошики у інші банки, щоб просто не було "все в одному кошику"))