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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Да приват рулит пока, райф с курсом под 38 уже торт
webserg
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:20

  webserg написав:Да приват рулит пока, райф с курсом под 38 уже торт


ну в кого яка ціль. в IT секторі будь який банк(навіть з курсом по 38) зараз виглядає дуже приємним і бажаним, бо втрати на різниці курсу нижчі ніж міжбанк->обмінник
v_berdinskich
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:21

Шевченка отправили в отставку!
Сегодня вечером заседание комитета по Пышному - Зеленский внёс кандидатуру. Думаю, завтра его утвердит Верховная рада и уже с понедельника он вступит в обязанности главы НБУ!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:39

  moveton написав:
  Rebel написав:З виходом на ринок Привата і ПУМБа по 37.45 всі решта з курсами під 38 і вище виглядають трохи неадекватно.

Или Приват с ПУМБом выглядят подозрительно, как слишком мало берущие. Однозначно прибирают гривну к рукам, чтобы отдать дорогой рефинанс, а вкладчиков кинуть!


Какой ужас! Мы все умрем! Спасибо, что предупредили!
TDK
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:05

  asti написав:Шевченка отправили в отставку!
Сегодня вечером заседание комитета по Пышному - Зеленский внёс кандидатуру. Думаю, завтра его утвердит Верховная рада и уже с понедельника он вступит в обязанности главы НБУ!

имхо Ощад один из худших банков, не знаю причастен ли к этому Пышный, но боже храни НБУ :lol:
nekefer
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