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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 жов, 2022 16:09
Да приват рулит пока, райф с курсом под 38 уже торт
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webserg
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:20
webserg написав:
Да приват рулит пока, райф с курсом под 38 уже торт
ну в кого яка ціль. в IT секторі будь який банк(навіть з курсом по 38) зараз виглядає дуже приємним і бажаним, бо втрати на різниці курсу нижчі ніж міжбанк->обмінник
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v_berdinskich
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:21
Шевченка отправили в отставку!
Сегодня вечером заседание комитета по Пышному - Зеленский внёс кандидатуру. Думаю, завтра его утвердит Верховная рада и уже с понедельника он вступит в обязанности главы НБУ!
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asti
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:39
moveton написав: Rebel написав:
З виходом на ринок Привата і ПУМБа по 37.45 всі решта з курсами під 38 і вище виглядають трохи неадекватно.
Или Приват с ПУМБом выглядят подозрительно, как слишком мало берущие. Однозначно прибирают гривну к рукам, чтобы отдать дорогой рефинанс, а вкладчиков кинуть!
Какой ужас! Мы все умрем! Спасибо, что предупредили!
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Додано: Чет 06 жов, 2022 17:05
asti написав:
Шевченка отправили в отставку!
Сегодня вечером заседание комитета по Пышному - Зеленский внёс кандидатуру. Думаю, завтра его утвердит Верховная рада и уже с понедельника он вступит в обязанности главы НБУ!
имхо Ощад один из худших банков, не знаю причастен ли к этому Пышный, но боже храни НБУ
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nekefer
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Додано: Чет 06 жов, 2022 17:21
Rebel написав:
З виходом на ринок Привата і ПУМБа по 37.45 всі решта з курсами під 38 і вище виглядають трохи неадекватно.
так, тепер при збільшеному ліміті та можливості відкривати онлайн наприклад на рідних, отп, аваль,ідея і деякі інші виглядають не дуже цікаво
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R12
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Додано: Чет 06 жов, 2022 17:21
Передают, что Шевченко ваще за бугром. А тут уже у него обыски
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Investor_K
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Додано: Чет 06 жов, 2022 17:23
moveton написав: Rebel написав:
З виходом на ринок Привата і ПУМБа по 37.45 всі решта з курсами під 38 і вище виглядають трохи неадекватно.
Или Приват с ПУМБом выглядят подозрительно, как слишком мало берущие. Однозначно прибирают гривну к рукам, чтобы отдать дорогой рефинанс, а вкладчиков кинуть!
спробуйте отримати хоч елементарну фіносвіту,
яку гривну к рукам?
вони потім купують за цю гривну валюту і клієнту розміщують на депо, їх дохід це комісія, ну і безкоштовне валютний ресурс три місяці щонайменше
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Додано: Чет 06 жов, 2022 17:29
Investor_K написав:
Передают, что Шевченко ваще за бугром. А тут уже у него обыски
Это уже никому не интересно.
Интересно другое: как скоро отменят фиксированный курс?)
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asti
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Додано: Чет 06 жов, 2022 17:36
asti написав: Investor_K написав:
Передают, что Шевченко ваще за бугром. А тут уже у него обыски
Это уже никому не интересно.
Интересно другое: как скоро отменят фиксированный курс?)
Нельзя. Наш клуб тогда накроется
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Investor_K
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