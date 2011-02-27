Як так???
Не може такого бути?!!!
Це ж - вічний двигун!!!
Розмістив пА37, через 3міс здав пА47 і знову на депо пА37
Ану не розганяти паніку і писимістичні настрої!
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Додано: Чет 06 жов, 2022 17:45
Як так??? Поле Чудес просто мусить існувати вічно!!!)))
Додано: Чет 06 жов, 2022 17:49
Хотя бы отдали, то что уже взяли.((
А то некоторые думают шара будет вечной и выносят все монеты из дома. Что бы потом вместо монет не отдали бумаги от гос-ва с погашением типа 100% в 20...вечном году
Додано: Чет 06 жов, 2022 17:53
Альфа системный, но нужна сильная докапитализация. Сейчас вокруг него очень много терок ходит из-за российского владельца. По идее его национализируют и сразу продадут новому инвестору. Пока вокруг него шум и терки не утихнут, лучше пока не спешить вкладываться в него. ФГФВ не может его ликвидировать, иначе это будет еще один дельтабанк в объеме по падению в банковской системе.
Универсал(моно) - отделения остались лишь в Львове, Киеве и Днепре, из-за очень большого ажиотажа могут быть очень длинные очереди за валютой, если они с а-банком не наладят нормально партнерство по выдаче валюты
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:00
Есть некоторые условия для все карта $
ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ 1%
ВИКЛЮЧЕННЯ у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового депозиту фізичної особи
протягом 30 днів
Похоже если не забрать в течение месяца депо или просто они не смогут его выдать из-за отсутствия нала, можно попасть на 1%
Востаннє редагувалось kuzmich в Чет 06 жов, 2022 18:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:01
Я понимаю, но увы. Думаю фикс курс это одна из основных причин ухода Шевченко, может МВФ надавил, не знаю, я сам не пойму чего они уцепились в этот курс? Видимо, кто-то на этом хорошо греет руки (и боюсь это не только участники нашего клЮба! ))
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:02
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
как в iOS пумб открыть депо? есть кнопка купить на валютный депозит, а дальше обычная таблица с депозитами и дает только пополнять с долларовой карты
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