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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:45

Як так??? Поле Чудес просто мусить існувати вічно!!!)))

  Investor_K написав:Наш клуб тогда накроется

Як так??? :shock:
Не може такого бути?!!!
Це ж - вічний двигун!!! :lol:
Розмістив пА37, через 3міс здав пА47 і знову на депо пА37 :lol:

Ану не розганяти паніку і писимістичні настрої! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:49

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Наш клуб тогда накроется

Як так??? :shock:
Не може такого бути?!!!
Це ж - вічний двигун!!! :lol:
Розмістив пА37, через 3міс здав пА47 і знову на депо пА37 :lol:

Ану не розганяти паніку і писимістичні настрої! :lol: :mrgreen:


Хотя бы отдали, то что уже взяли.((
А то некоторые думают шара будет вечной и выносят все монеты из дома. Что бы потом вместо монет не отдали бумаги от гос-ва с погашением типа 100% в 20...вечном году
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:53

  ruslan_polutsygan написав:Чому тут https://finance.ua/saving/valuta-na-depozyt#headline_13 радять саме А-Банк? Якщо через те, що системний, чому не радять Альфу та Моно? Вони теж системні.

Альфа системный, но нужна сильная докапитализация. Сейчас вокруг него очень много терок ходит из-за российского владельца. По идее его национализируют и сразу продадут новому инвестору. Пока вокруг него шум и терки не утихнут, лучше пока не спешить вкладываться в него. ФГФВ не может его ликвидировать, иначе это будет еще один дельтабанк в объеме по падению в банковской системе.

Универсал(моно) - отделения остались лишь в Львове, Киеве и Днепре, из-за очень большого ажиотажа могут быть очень длинные очереди за валютой, если они с а-банком не наладят нормально партнерство по выдаче валюты
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:00

  mustbe написав:+ ПУМБ
usd - 37.45
eur - 37.48
Пока только на iOS


Есть некоторые условия для все карта $
ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ 1%
ВИКЛЮЧЕННЯ у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового депозиту фізичної особи
протягом 30 днів

Похоже если не забрать в течение месяца депо или просто они не смогут его выдать из-за отсутствия нала, можно попасть на 1%
Востаннє редагувалось kuzmich в Чет 06 жов, 2022 18:03, всього редагувалось 1 раз.
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:01

  Investor_K написав:
  asti написав:
  Investor_K написав:Передают, что Шевченко ваще за бугром. А тут уже у него обыски
Это уже никому не интересно.
Интересно другое: как скоро отменят фиксированный курс?)
Нельзя. Наш клуб тогда накроется
Я понимаю, но увы. Думаю фикс курс это одна из основных причин ухода Шевченко, может МВФ надавил, не знаю, я сам не пойму чего они уцепились в этот курс? Видимо, кто-то на этом хорошо греет руки (и боюсь это не только участники нашего клЮба! ;) ))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

как в iOS пумб открыть депо? есть кнопка купить на валютный депозит, а дальше обычная таблица с депозитами и дает только пополнять с долларовой карты
nnallex
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:21

  asti написав:
Нельзя. Наш клуб тогда накроется[/quote]Я понимаю, но увы. Думаю фикс курс это одна из основных причин ухода Шевченко, может МВФ надавил, не знаю, я сам не пойму чего они уцепились в этот курс? Видимо, кто-то на этом хорошо греет руки (и боюсь это не только участники нашего клЮба! ;) ))[/quote]
Ні.Там Набу та Сап вже підозру на розкрадання 206 мільйонів гривнів Шевченку шиють за час коли він замом був в УкрГазбанку. Отож він на здоров'я жалувався, бо добрі люди мабуть казали що риють на нього.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Там Набу та Сап вже підозру на розкрадання 206 мільйонів гривнів Шевченку шиють за час коли він замом був в УкрГазбанку. Отож він на здоров'я жалувався, бо добрі люди мабуть казали що риють на нього.

Та вже він все пристроїв нажите непосильною працею:
Голова Нацбанку Кирило Шевченко подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Він повідомив, що подарував рухоме майно на суму 78,3 млн грн. https://biz.nv.ua/ukr/finance/golova-nb ... 97474.html
Ой+
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