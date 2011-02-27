Додано: Чет 06 жов, 2022 17:53

ruslan_polutsygan написав: Чому тут Чому тут https://finance.ua/saving/valuta-na-depozyt#headline_13 радять саме А-Банк? Якщо через те, що системний, чому не радять Альфу та Моно? Вони теж системні.

Альфа системный, но нужна сильная докапитализация. Сейчас вокруг него очень много терок ходит из-за российского владельца. По идее его национализируют и сразу продадут новому инвестору. Пока вокруг него шум и терки не утихнут, лучше пока не спешить вкладываться в него. ФГФВ не может его ликвидировать, иначе это будет еще один дельтабанк в объеме по падению в банковской системе.Универсал(моно) - отделения остались лишь в Львове, Киеве и Днепре, из-за очень большого ажиотажа могут быть очень длинные очереди за валютой, если они с а-банком не наладят нормально партнерство по выдаче валюты