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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:28
greenozon написав: Ой+ написав: alex lem написав:
Там Набу та Сап вже підозру на розкрадання 206 мільйонів гривнів Шевченку шиють за час коли він замом був в УкрГазбанку. Отож він на здоров'я жалувався, бо добрі люди мабуть казали що риють на нього.
Та вже він все пристроїв нажите непосильною працею:
що то за рухоме майно на 78 мільйонів
золотий роллсройс із діамантами в покришках??
Можливо, але скоріш за все акції, облігації, опціони...
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 00:36
Дивно, що не вгадав ніхто, це ж елементарно: такий собі маленькій літачок і невеличка яхта. До типового набору олігарха не дотягнув розмірами й розмахом.
По умовах Альтбанку слід додати місячну абонплату 15 грн, дрібниця, але для точності
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