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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:28

  greenozon написав:
  Ой+ написав:
  alex lem написав:Там Набу та Сап вже підозру на розкрадання 206 мільйонів гривнів Шевченку шиють за час коли він замом був в УкрГазбанку. Отож він на здоров'я жалувався, бо добрі люди мабуть казали що риють на нього.

Та вже він все пристроїв нажите непосильною працею:
Голова Нацбанку Кирило Шевченко подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Він повідомив, що подарував рухоме майно на суму 78,3 млн грн. https://biz.nv.ua/ukr/finance/golova-nb ... 97474.html

що то за рухоме майно на 78 мільйонів
золотий роллсройс із діамантами в покришках?? :)

Можливо, але скоріш за все акції, облігації, опціони...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 00:36

Дивно, що не вгадав ніхто, це ж елементарно: такий собі маленькій літачок і невеличка яхта. До типового набору олігарха не дотягнув розмірами й розмахом.
По умовах Альтбанку слід додати місячну абонплату 15 грн, дрібниця, але для точності
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 05:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Visky написав:Дивно, що не вгадав ніхто, це ж елементарно: такий собі маленькій літачок і невеличка яхта.

Та він і до "віддаровування" небагато на собі тримав - головне телевізор:
Шевченко з дружиною задекларували телевізор марки LOEWE преміум класу. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/14-5-mln-za ... tsiju.html

А так то дійсно яхточка та тачки:
Яхта, машини, квартири та земельна ділянка – в окупованому Криму. https://www.5.ua/ekonomika/miliony-zarp ... 19579.html

А сам завідував тещиним хазяйством.
Часто ці декларації очільників сміх крізь сльози. Але тепер, користуючись нагодою, і цю шпарину закрили.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe, по ПУМБ:
  PUMB написав:Оформлення депозиту доступне кожного дня з 00:01 до 16:00.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Який банк більш надійний для клнвертаційного -Глобус чи Акорд?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:Який банк більш надійний для клнвертаційного -Глобус чи Акорд?

Это как аксиома Эскобара.
Зачем пользоваться менее надежными банками если есть хоть как-то надежные Приват/УкрГаз/Райф и прочие
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:32

айбокс не захотел открывать.
начальник отделения сослался на проблему с наличкой сейчас и вполне вероятную проблему с наличкой через 3 мес
citramon
 
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