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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:28
greenozon написав: Ой+ написав: alex lem написав:
Там Набу та Сап вже підозру на розкрадання 206 мільйонів гривнів Шевченку шиють за час коли він замом був в УкрГазбанку. Отож він на здоров'я жалувався, бо добрі люди мабуть казали що риють на нього.
Та вже він все пристроїв нажите непосильною працею:
що то за рухоме майно на 78 мільйонів
золотий роллсройс із діамантами в покришках??
Можливо, але скоріш за все акції, облігації, опціони...
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asti
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 00:36
Дивно, що не вгадав ніхто, це ж елементарно: такий собі маленькій літачок і невеличка яхта. До типового набору олігарха не дотягнув розмірами й розмахом.
По умовах Альтбанку слід додати місячну абонплату 15 грн, дрібниця, але для точності
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Visky
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 05:12
Visky написав:
Дивно, що не вгадав ніхто, це ж елементарно: такий собі маленькій літачок і невеличка яхта.
Та він і до "віддаровування" небагато на собі тримав - головне телевізор:
А так то дійсно яхточка та тачки:
А сам завідував тещиним хазяйством.
Часто ці декларації очільників сміх крізь сльози. Але тепер, користуючись нагодою, і цю шпарину закрили.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:23
mustbe
, по ПУМБ:
PUMB написав:
Оформлення депозиту доступне кожного дня з 00:01 до 16:00.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:44
Який банк більш надійний для клнвертаційного -Глобус чи Акорд?
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Investor_K
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:15
Investor_K написав:
Який банк більш надійний для клнвертаційного -Глобус чи Акорд?
Это как аксиома Эскобара.
Зачем пользоваться менее надежными банками если есть хоть как-то надежные Приват/УкрГаз/Райф и прочие
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foxluck
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:32
айбокс не захотел открывать.
начальник отделения сослался на проблему с наличкой сейчас и вполне вероятную проблему с наличкой через 3 мес
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citramon
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