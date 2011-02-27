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alex lem написав:Там Набу та Сап вже підозру на розкрадання 206 мільйонів гривнів Шевченку шиють за час коли він замом був в УкрГазбанку. Отож він на здоров'я жалувався, бо добрі люди мабуть казали що риють на нього.
Та вже він все пристроїв нажите непосильною працею:
Дивно, що не вгадав ніхто, це ж елементарно: такий собі маленькій літачок і невеличка яхта. До типового набору олігарха не дотягнув розмірами й розмахом. По умовах Альтбанку слід додати місячну абонплату 15 грн, дрібниця, але для точності
cohan написав:Акорд таке враження что он не знает о кризисе - банкомат шедр, девки вялые - хош откроем, хош сам в приложухе открывай, бабки в кассе есть
В нього швидше наразі добрий дах:
З перерахованих банків із великою заборгованістю з рефінансу, мабуть, найбільш уразливий – Акордбанк. Хоча, судячи з цифр НБУ, він поступово намагається зменшити цей тягар. Для дрібного банку мати такий портфель 3-5 млрд грн – це дуже багато. Втім, є фактори, які нівелюють такі ризики для деяких банків. "Нагляд має спущений зверху перелік "недоторканих" для нагляду банків. Це Акорд, Кристал, Глобус, Укргаз - їх чіпати не можна, і потрібно з усією повнотою допомагати", – розповіло UBR.ua джерело в НБУ. https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... nbu-spisok