Укргаз и Приват я уже отработал. А кто такой Райф? Это Ваш родственник?
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:46
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:31
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
.До речі. На вихідних у Приваті можна відкрити?
Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:13
"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:26
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого
не сказав))
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