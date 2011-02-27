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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  foxluck написав:Зачем пользоваться менее надежными банками если есть хоть как-то надежные Приват/УкрГаз/Райф и прочие
Укргаз и Приват я уже отработал. А кто такой Райф? Это Ваш родственник?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

.До речі. На вихідних у Приваті можна відкрити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:13

"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:26

  J написав:"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого
не сказав))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:04

  asti написав:
  J написав:"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого
не сказав))

думаю що для фінансової стабільності користі від цих депо більше чим від карткових курсів
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:08

  J написав:
  asti написав:
  J написав:"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого
не сказав))

думаю що для фінансової стабільності користі від цих депо більше чим від карткових курсів

І це правда
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:07

С понедельника отзывают лицензию у банка Сич. Выплаты может во вторник-среду начнутся.

В среду Минфин будет погасить гривневые ОВГЗ на 15 млрд.грн.

Ожидаю некоторый подскок курса на среду-пятницу.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:09

  citramon написав:айбокс не захотел открывать.
начальник отделения сослался на проблему с наличкой сейчас и вполне вероятную проблему с наличкой через 3 мес

яке відділення? теж цікавив.
ScaryBee
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