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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:46
foxluck написав:
Зачем пользоваться менее надежными банками если есть хоть как-то надежные Приват/УкрГаз/Райф и прочие
Укргаз и Приват я уже отработал. А кто такой Райф? Это Ваш родственник?
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:31
.До речі. На вихідних у Приваті можна відкрити?
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:13
"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
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J
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:26
J написав:
"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого
не сказав))
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asti
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:04
asti написав: J написав:
"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого
не сказав))
думаю що для фінансової стабільності користі від цих депо більше чим від карткових курсів
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J
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:08
J написав: asti написав: J написав:
"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого
не сказав))
думаю що для фінансової стабільності користі від цих депо більше чим від карткових курсів
І це правда
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Investor_K
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:07
С понедельника отзывают лицензию у банка Сич. Выплаты может во вторник-среду начнутся.
В среду Минфин будет погасить гривневые ОВГЗ на 15 млрд.грн.
Ожидаю некоторый подскок курса на среду-пятницу.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:09
citramon написав:
айбокс не захотел открывать.
начальник отделения сослался на проблему с наличкой сейчас и вполне вероятную проблему с наличкой через 3 мес
яке відділення? теж цікавив.
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