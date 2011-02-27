RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 186187188189>
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  foxluck написав:Зачем пользоваться менее надежными банками если есть хоть как-то надежные Приват/УкрГаз/Райф и прочие
Укргаз и Приват я уже отработал. А кто такой Райф? Это Ваш родственник?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7867
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

.До речі. На вихідних у Приваті можна відкрити?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7867
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:13

"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
J
 
Повідомлень: 5423
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:26

  J написав:"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого
не сказав))
asti
 
Повідомлень: 3006
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:04

  asti написав:
  J написав:"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого
не сказав))

думаю що для фінансової стабільності користі від цих депо більше чим від карткових курсів
J
 
Повідомлень: 5423
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:08

  J написав:
  asti написав:
  J написав:"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого
не сказав))

думаю що для фінансової стабільності користі від цих депо більше чим від карткових курсів

І це правда
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7867
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:46

Курс покупки в Укргазбанке

Текущий курс покупки валюты в Укргазбанке можно глянуть у них в проложении. Для этого нужно открыть раздел Депозиты, дальше открыть новый, выбираем наш валютный депозит, и смотрим курс покупки (с 9:00 до 16:45).
Economist
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.11.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:07

С понедельника отзывают лицензию у банка Сич. Выплаты может во вторник-среду начнутся.

В среду Минфин будет погасить гривневые ОВГЗ на 15 млрд.грн.

Ожидаю некоторый подскок курса на среду-пятницу.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38480
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3710 раз.
Подякували: 11860 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:09

  citramon написав:айбокс не захотел открывать.
начальник отделения сослался на проблему с наличкой сейчас и вполне вероятную проблему с наличкой через 3 мес

яке відділення? теж цікавив.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 27.06.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:47

  citramon написав:
  gsv написав:Идея Idea банк. Депозит отменил с 29.09.2022, но ввёл дополнительно 5%. Теперь у них реальный курс 38.8

Еще в пятницу 30.09 горячая линия озвучивала мне условия как на сайте
https://ideabank.ua/uk/news/pro-vprovad ... chennya-na
без каких- либо дополнительных гривневых вкладов. А сейчас действительно озвучивают 5 % вместо 1.5 % . С такими темпами скоро с наличкой сравняются )


Здесь указано про комис 5%

https://ideabank.ua/uk/deposits/depozyt-valyutnyy
Популярні питання- умови оформлення
citramon
 
Повідомлень: 594
З нами з: 30.07.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 186187188189>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49487
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25072
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1751)
07.10.2022 18:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.