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"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
J написав:"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого не сказав))
J написав:"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого не сказав))
думаю що для фінансової стабільності користі від цих депо більше чим від карткових курсів
J написав:"Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям."
Це так, а от чи відповідають реаліям конверт депо - він нічого не сказав))
думаю що для фінансової стабільності користі від цих депо більше чим від карткових курсів
Текущий курс покупки валюты в Укргазбанке можно глянуть у них в проложении. Для этого нужно открыть раздел Депозиты, дальше открыть новый, выбираем наш валютный депозит, и смотрим курс покупки (с 9:00 до 16:45).
gsv написав:Идея Idea банк. Депозит отменил с 29.09.2022, но ввёл дополнительно 5%. Теперь у них реальный курс 38.8
Еще в пятницу 30.09 горячая линия озвучивала мне условия как на сайте https://ideabank.ua/uk/news/pro-vprovad ... chennya-na без каких- либо дополнительных гривневых вкладов. А сейчас действительно озвучивают 5 % вместо 1.5 % . С такими темпами скоро с наличкой сравняются )