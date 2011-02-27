|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:59
citramon написав:
айбокс не захотел открывать.
начальник отделения сослался на проблему с наличкой сейчас и вполне вероятную проблему с наличкой через 3 мес
Забавно
Какой город?
Не захотели или не рекомендовали?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 1963
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|49488
|
|
|5
|25073
|
|
|3
|5830
|