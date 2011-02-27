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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:59

  citramon написав:айбокс не захотел открывать.
начальник отделения сослался на проблему с наличкой сейчас и вполне вероятную проблему с наличкой через 3 мес


Забавно
Какой город?
Не захотели или не рекомендовали?
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Зміна умов обслуговування тарифного пакету "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ" для фізичних осіб
https://bankalliance.ua/articles/5
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:20

УБИБ ещё одна котлета
49972,11 грн = 1353$ + 2,5% годовых на 3 мес.
В отделении никого, по словам начальницы отделения ажиотажа совсем нет по сравнению с началом октября.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:45

  emeta написав:УБИБ ещё одна котлета
49972,11 грн = 1353$ + 2,5% годовых на 3 мес.
В отделении никого, по словам начальницы отделения ажиотажа совсем нет по сравнению с началом октября.

на 100к не открывают ?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:01

  J написав:
  emeta написав:УБИБ ещё одна котлета
49972,11 грн = 1353$ + 2,5% годовых на 3 мес.
В отделении никого, по словам начальницы отделения ажиотажа совсем нет по сравнению с началом октября.

на 100к не открывают ?


открывал в понедельник,
тогда смогли только на 50 открыть, со вторника по 100
emeta
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