Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:59
citramon написав:
айбокс не захотел открывать.
начальник отделения сослался на проблему с наличкой сейчас и вполне вероятную проблему с наличкой через 3 мес
Забавно
Какой город?
Не захотели или не рекомендовали?
emeta
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:42
Зміна умов обслуговування тарифного пакету "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ" для фізичних осіб
https://bankalliance.ua/articles/5
greenozon
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:20
УБИБ ещё одна котлета 49972,11 грн = 1353$ + 2,5% годовых на 3 мес. В отделении никого, по словам начальницы отделения ажиотажа совсем нет по сравнению с началом октября.
emeta
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:45
emeta написав: УБИБ
ещё одна котлета
49972,11 грн = 1353$ + 2,5% годовых на 3 мес.
В отделении никого, по словам начальницы отделения ажиотажа совсем нет по сравнению с началом октября.
на 100к не открывают ?
J
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:01
J написав: emeta написав: УБИБ
ещё одна котлета
49972,11 грн = 1353$ + 2,5% годовых на 3 мес.
В отделении никого, по словам начальницы отделения ажиотажа совсем нет по сравнению с началом октября.
на 100к не открывают ?
открывал в понедельник,
тогда смогли только на 50 открыть, со вторника по 100
emeta
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:25
Привіт усім, як взагалі фінмоніторинг ставиться до цих депозитів і як на нього не потрапити. Існує "ліміт" на поповнення 400к на банк чи можливо є якийсь ліміт суми коштів на різних банках вкладника?
lognero2
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Додано: Суб 08 жов, 2022 03:47
moveton У Привата 0 рефинанса.
vkladchiik
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