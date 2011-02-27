greenozon написав:Зміна умов обслуговування тарифного пакету "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ" для фізичних осібhttps://bankalliance.ua/articles/5
ЗМІНА УМОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ" ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ04 ЖОВТНЯ 2022Шановні клієнти,Звертаємо Вашу увагу, що з 05 жовтня 2022р ми відміняємо окремий тариф на купівлю іноземної валюти для подальшого розміщення на депозитному вкладі. В подальшому така купівля буде здійснюватися по загальним тарифам на купівлю безготівкової іноземної валюти в Тарифі "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ". Для діючих клієнтів такі зміни вступають в дію з 05 листопада 2022 року.