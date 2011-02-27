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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 08 жов, 2022 13:09
Investor_K написав: lognero2 написав:
Привіт усім, як взагалі фінмоніторинг ставиться до цих депозитів і як на нього не потрапити. Існує "ліміт" на поповнення 400к на банк чи можливо є якийсь ліміт суми коштів на різних банках вкладника?
Наразі для членів клубу більше загроз не від фінмон, а підіння курсу готівкової валюти.
Вас ніхто не змушує продавати по 40 чи по 39
Якщо потрібно терміново, продайте 200 баксів
А те,що курс буде 42-43 аксіома, мало хто вірив, коли долар був 14 гривень, що це стеля.
За невигідного курсу я, наприклад, інвестую в ОВДП
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Додано: Суб 08 жов, 2022 13:58
ЗМІНА УМОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ" ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
04 ЖОВТНЯ 2022
Шановні клієнти,
Звертаємо Вашу увагу, що з 05 жовтня 2022р ми відміняємо окремий тариф на купівлю іноземної валюти для подальшого розміщення на депозитному вкладі.
В подальшому така купівля буде здійснюватися по загальним тарифам на купівлю безготівкової іноземної валюти в Тарифі "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ".
Для діючих клієнтів такі зміни вступають в дію з 05 листопада 2022 року.
что конкретно изменилось, кто нибудь анализировал?
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Додано: Суб 08 жов, 2022 19:49
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Додано: Суб 08 жов, 2022 22:34
lognero2 написав:
Привіт усім, як взагалі фінмоніторинг ставиться до цих депозитів і як на нього не потрапити. Існує "ліміт" на поповнення 400к на банк чи можливо є якийсь ліміт суми коштів на різних банках вкладника?
Питання інше, чи будуть документи прозняття коштів з депозиту легітимними як джерело походження
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Diman
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Додано: Суб 08 жов, 2022 22:38
Diman написав:
Питання інше, чи будуть документи прозняття коштів з депозиту легітимними як джерело походження
И в чём вопрос? Никогда ими не были. С чего бы нынешним депо быть исключением? Если ОВГЗ купить, тогда ещё есть шанс, но и то не факт.
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moveton
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