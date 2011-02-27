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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:09

  Investor_K написав:
  lognero2 написав:Привіт усім, як взагалі фінмоніторинг ставиться до цих депозитів і як на нього не потрапити. Існує "ліміт" на поповнення 400к на банк чи можливо є якийсь ліміт суми коштів на різних банках вкладника?

Наразі для членів клубу більше загроз не від фінмон, а підіння курсу готівкової валюти.


Вас ніхто не змушує продавати по 40 чи по 39
Якщо потрібно терміново, продайте 200 баксів
А те,що курс буде 42-43 аксіома, мало хто вірив, коли долар був 14 гривень, що це стеля.
За невигідного курсу я, наприклад, інвестую в ОВДП
zapara_y
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:58

  greenozon написав:Зміна умов обслуговування тарифного пакету "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ" для фізичних осіб
https://bankalliance.ua/articles/5


ЗМІНА УМОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ" ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
04 ЖОВТНЯ 2022
Шановні клієнти,

Звертаємо Вашу увагу, що з 05 жовтня 2022р ми відміняємо окремий тариф на купівлю іноземної валюти для подальшого розміщення на депозитному вкладі.

В подальшому така купівля буде здійснюватися по загальним тарифам на купівлю безготівкової іноземної валюти в Тарифі "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ".

Для діючих клієнтів такі зміни вступають в дію з 05 листопада 2022 року.


что конкретно изменилось, кто нибудь анализировал?
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

https://forbes.ua/money/natsbank-stimul ... n0vBRd2OYA
khmelovski
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 22:34

  lognero2 написав:Привіт усім, як взагалі фінмоніторинг ставиться до цих депозитів і як на нього не потрапити. Існує "ліміт" на поповнення 400к на банк чи можливо є якийсь ліміт суми коштів на різних банках вкладника?
Питання інше, чи будуть документи прозняття коштів з депозиту легітимними як джерело походження
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 22:38

  Diman написав:Питання інше, чи будуть документи прозняття коштів з депозиту легітимними як джерело походження

И в чём вопрос? Никогда ими не были. С чего бы нынешним депо быть исключением? Если ОВГЗ купить, тогда ещё есть шанс, но и то не факт.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 07:30


Ага, ага )
Цифры в статье явно слизаны с моей таблицы.
Например - рисует по Изе мин.сумму $10.
Была в у меня в таблице такая неточность, исправил несколько дней назад.
А Форбс и не заметил )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:16

  khmelovski написав:https://forbes.ua/money/natsbank-stimulyue-prodazh-bezgotivkovoi-valyuti-za-vigidnim-kursom-pid-rozmishchennya-na-depoziti-yaki-banki-proponuyut-poslugu-ta-chi-koristuetsya-vona-popitom-04102022-8758?fbclid=IwAR3xRAVyQLsPEaW_04aQLbYtYYXRqd8qQHbDMsrILMhk9dLjwn0vBRd2OYA


Странные неинформативные диаграммы
как-будто принципиальное значение имеют депозитная ставка или минимальные суммы
а не курс
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 13:12

Investor_K
Я сегодня открыл. Заканчивается 09.01.2023.
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 15:19

  emeta написав:
  citramon написав:айбокс не захотел открывать.
начальник отделения сослался на проблему с наличкой сейчас и вполне вероятную проблему с наличкой через 3 мес


Забавно
Какой город?
Не захотели или не рекомендовали?


  ScaryBee написав:
  citramon написав:айбокс не захотел открывать.
начальник отделения сослался на проблему с наличкой сейчас и вполне вероятную проблему с наличкой через 3 мес

яке відділення? теж цікавив.


не киев, областной центр.
то ли отделение ничего не зарабатывает на таком депозите, то ли действительно переживает , что нечем будет отдавать. Звонил по телефону, сказали , что не ОТКРЫВАЮТ такие депо, заявки их банка на покупку налички нацбанк на текущий момент не удовлетворяет.
Если поискать в сети отзывы, то оказывается, что это у этого банка не так уж и много клиентов физиков по сравнению с другими банками.
Вы думаете Альянс знает , где будет брать наличку через 3 месяца ? Но им деньги очень надо, поэтому и оформляют. Дословно : "надеммся , что валюта через 3 месяца на отдачу будет, это ведь программа нацбанка ".
отпишите, если вам в айбоксе откроют.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 15:33

  citramon написав:
не киев, областной центр.
то ли отделение ничего не зарабатывает на таком депозите, то ли действительно переживает , что нечем будет отдавать. Звонил по телефону, сказали , что не ОТКРЫВАЮТ такие депо, заявки их банка на покупку налички нацбанк на текущий момент не удовлетворяет.
Если поискать в сети отзывы, то оказывается, что это у этого банка не так уж и много клиентов физиков по сравнению с другими банками.
Вы думаете Альянс знает , где будет брать наличку через 3 месяца ? Но им деньги очень надо, поэтому и оформляют. Дословно : "надеммся , что валюта через 3 месяца на отдачу будет, это ведь программа нацбанка ".
отпишите, если вам в айбоксе откроют.


Звонили по телефону в отделение или на горячую линию?
Программа то Нацбанка, но банк же изначально никто не заставлял открывать конвертационные депо.
Я открывал в айбоксе, начальница отделения говорила, что и сейчас есть валюта в кассе и после окончания закажут под клиентов у кого заканчивается депо.
Но кто знает, что будет через 3 мес.
emeta
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