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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 09 жов, 2022 16:52
mustbe написав:
Ага, ага )
Цифры в статье явно слизаны с моей таблицы.
Например - рисует по Изе мин.сумму $10.
Была в у меня в таблице такая неточность, исправил несколько дней назад.
А Форбс и не заметил )
там не Форбс а якість інтерн на випробувальному терміні скористався вашою таблицею
і заробив 800-1000грн, треба скачати з нього хоч на сигарети
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Додано: Нед 09 жов, 2022 17:07
кто то уже открывал в КредиАгриколе? как впечатления (сколько по времени занимает)?
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Додано: Нед 09 жов, 2022 17:53
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kuzmich
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Додано: Нед 09 жов, 2022 17:55
kuzmich написав:
https://ubr.ua/uk/finances/banking-sector/v-alfa-banke-budet-vvedena-vremennaya-administratsiya-posle-9-oktyabrya-istochnik
вот и до альфы добрались
"Ну и пусть, зато прозрачней свет"
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Додано: Нед 09 жов, 2022 19:09
citramon написав:
Вы думаете Альянс знает , где будет брать наличку через 3 месяца ?
з аукціонів НБУ
citramon написав:
отпишите, если вам в айбоксе откроют.
ці айбокси з альтбанками ще познаходити треба
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ScaryBee
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