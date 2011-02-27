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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 189190191192>
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 16:52

  mustbe написав:

Ага, ага )
Цифры в статье явно слизаны с моей таблицы.
Например - рисует по Изе мин.сумму $10.
Была в у меня в таблице такая неточность, исправил несколько дней назад.
А Форбс и не заметил )


там не Форбс а якість інтерн на випробувальному терміні скористався вашою таблицею
і заробив 800-1000грн, треба скачати з нього хоч на сигарети
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 17:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

кто то уже открывал в КредиАгриколе? как впечатления (сколько по времени занимает)?
alexfromdn
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 17:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... -istochnik
вот и до альфы добрались
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 17:55

  kuzmich написав:https://ubr.ua/uk/finances/banking-sector/v-alfa-banke-budet-vvedena-vremennaya-administratsiya-posle-9-oktyabrya-istochnik
вот и до альфы добрались

"Ну и пусть, зато прозрачней свет"
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 19:09

  citramon написав:Вы думаете Альянс знает , где будет брать наличку через 3 месяца ?

з аукціонів НБУ
  citramon написав:отпишите, если вам в айбоксе откроют.

ці айбокси з альтбанками ще познаходити треба :D
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 19:38

  kuzmich написав:https://ubr.ua/uk/finances/banking-sector/v-alfa-banke-budet-vvedena-vremennaya-administratsiya-posle-9-oktyabrya-istochnik
вот и до альфы добрались

А что, у фонда только одна временная администрация?
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 19:42

  alexfromdn написав:кто то уже открывал в КредиАгриколе? как впечатления (сколько по времени занимает)?


выше ж писали, проблема как раньше у других - успеть до 12 и два подхода
короче - чем выше надежность, тем муторнее

я открывал с 10 до 11:30 например, при том что клиент не новый
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 19:46

  kuzmich написав:https://ubr.ua/uk/finances/banking-sector/v-alfa-banke-budet-vvedena-vremennaya-administratsiya-posle-9-oktyabrya-istochnik
вот и до альфы добрались

Так їй і треба!
Нехай все руЦьке іде за їхнім кораблем! :mrgreen:
Нехай альфа їде... :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:01

  THB написав:
  kuzmich написав:https://ubr.ua/uk/finances/banking-sector/v-alfa-banke-budet-vvedena-vremennaya-administratsiya-posle-9-oktyabrya-istochnik
вот и до альфы добрались

А что, у фонда только одна временная администрация?

Економлять державні кошти :wink: Думаю, що неприйнятий закон їх зупиняє більше, ніж нестача тимчасових адміністраторів.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Найбільше на альфу гоніння з боку Маркарової, яка:
На місце голови Національного банку заявила свої права дружина власника Акордбанку та за сумісництвом посол у США Оксана Маркарова. Незрозуміло, що саме спонукало її розміняти хороше заокеанське місце на досить клопотливу посаду голови НБУ. Джерела UBR.ua у самому НБУ стверджують, що прихід до Нацбанку Андрія Пишного може похитнути той неформальний вплив, який Маркарова має зараз у Національному банку.
"Шевченко – ставленик Маркарової. Саме її банківська група просунула свого часу його кандидатуру після відставки Смолія (попереднього голови НБУ Якова Смолія – ред.). Багато рішень НБУ, формально підписаних членами правління, насправді ініційовано Маркаровою в її інтересах.
У Маркарової конфлікт з Єрмаком через Альфа-банк. Коли Єрмак хотів передати банк азербайджанцям, вона пропонувала оголосити банк неплатоспроможним, перед Альфою Аккорд має договірні зобов'язання.
"Може стати першим прецедентом форс-мажору". Альфа-Банк намагається відсудити в Акордбанку $8 млн за невиконання угоди
https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... t-pyshnogo

Пишний мав би з принципу інакше дивитись на це питання.
Ой+
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