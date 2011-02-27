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Найбільше на альфу гоніння з боку Маркарової, яка:
На місце голови Національного банку заявила свої права дружина власника Акордбанку та за сумісництвом посол у США Оксана Маркарова. Незрозуміло, що саме спонукало її розміняти хороше заокеанське місце на досить клопотливу посаду голови НБУ. Джерела UBR.ua у самому НБУ стверджують, що прихід до Нацбанку Андрія Пишного може похитнути той неформальний вплив, який Маркарова має зараз у Національному банку. "Шевченко – ставленик Маркарової. Саме її банківська група просунула свого часу його кандидатуру після відставки Смолія (попереднього голови НБУ Якова Смолія – ред.). Багато рішень НБУ, формально підписаних членами правління, насправді ініційовано Маркаровою в її інтересах. У Маркарової конфлікт з Єрмаком через Альфа-банк. Коли Єрмак хотів передати банк азербайджанцям, вона пропонувала оголосити банк неплатоспроможним, перед Альфою Аккорд має договірні зобов'язання. "Може стати першим прецедентом форс-мажору". Альфа-Банк намагається відсудити в Акордбанку $8 млн за невиконання угоди https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... t-pyshnogo
Пишний мав би з принципу інакше дивитись на це питання.