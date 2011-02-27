RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:40

  Investor_K написав:
  lognero2 написав:Привіт усім, як взагалі фінмоніторинг ставиться до цих депозитів і як на нього не потрапити. Існує "ліміт" на поповнення 400к на банк чи можливо є якийсь ліміт суми коштів на різних банках вкладника?

Наразі для членів клубу більше загроз не від фінмон, а підіння курсу готівкової валюти.
не ранее официально завершения войны,восстановления ВВП и экономики,справедливые репарации и конечно мир. Как видно из предложения все четыре фактора это вопрос не трёх месяцев
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13031
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 22:02

  kuzmich написав:https://ubr.ua/uk/finances/banking-sector/v-alfa-banke-budet-vvedena-vremennaya-administratsiya-posle-9-oktyabrya-istochnik
вот и до альфы добрались

В споре между альфой и аккордом вырисовывается победитель, а вы переживали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 06.01.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 189190191192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49517
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25082
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5834
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1871)
09.10.2022 23:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.