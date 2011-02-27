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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 09 жов, 2022 20:40
Investor_K написав: lognero2 написав:
Привіт усім, як взагалі фінмоніторинг ставиться до цих депозитів і як на нього не потрапити. Існує "ліміт" на поповнення 400к на банк чи можливо є якийсь ліміт суми коштів на різних банках вкладника?
Наразі для членів клубу більше загроз не від фінмон, а підіння курсу готівкової валюти.
не ранее официально завершения войны,восстановления ВВП и экономики,справедливые репарации и конечно мир. Как видно из предложения все четыре фактора это вопрос не трёх месяцев
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Додано: Пон 10 жов, 2022 04:32
Ascetic написав:Investor_K
упал курс ну и что? прибыль фиксируется в момент оформления депозита
це якщо ви заходили в конвертаційний депозит із гривневих заощаджень, тоді да - зафіксуєте прибуток лише в майбутньому.
але якщо ви зараз в конвертаційний депозит заходите з валюти, то прибуток фікусуєте ЗАРАЗ, виходячи із курсів обміну на сьогодні
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Додано: Пон 10 жов, 2022 08:00
vkladchiik написав: Ascetic написав:Investor_K
упал курс ну и что? прибыль фиксируется в момент оформления депозита
це якщо ви заходили в конвертаційний депозит із гривневих заощаджень, тоді да - зафіксуєте прибуток лише в майбутньому.
але якщо ви зараз в конвертаційний депозит заходите з валюти, то прибуток фікусуєте ЗАРАЗ, виходячи із курсів обміну на сьогодні
Зафиксируете только когда получите именно валюту обратно
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