Тут кажуть, що я не кажу час/дату/період своїх прогнозів))
Тож...
Докінця цього року маємо побачити наступну картину
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Andrey2512 написав:Успіх
Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?
(розмова йшла про курс 38,00/хх,хх через декілька тижнів)
Трошки не так))
Це для того, щоб було по-мінімуму охочих забирати долярчики приблизно по тому ж курсу, по якому вносили на депо))
Особливо, коли у віконечку банку скажуть - "ми записуємо всіх на чергу на отримання долярчиків, то десь через тиждень можемо вас записати... але нічого не обіцяємо, бо не знаємо, скільки нам будуть привозити готівочки, а черга велиииииика..."))
І от через тиждень, як знову вас/і інших "культурно відшиють" ще на тиждень, то більшість таки перекладе своє депо ще на 3міс.))
Так що -
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