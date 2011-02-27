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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:40

  Investor_K написав:
  lognero2 написав:Привіт усім, як взагалі фінмоніторинг ставиться до цих депозитів і як на нього не потрапити. Існує "ліміт" на поповнення 400к на банк чи можливо є якийсь ліміт суми коштів на різних банках вкладника?

Наразі для членів клубу більше загроз не від фінмон, а підіння курсу готівкової валюти.
не ранее официально завершения войны,восстановления ВВП и экономики,справедливые репарации и конечно мир. Как видно из предложения все четыре фактора это вопрос не трёх месяцев
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 22:02

  kuzmich написав:https://ubr.ua/uk/finances/banking-sector/v-alfa-banke-budet-vvedena-vremennaya-administratsiya-posle-9-oktyabrya-istochnik
вот и до альфы добрались

В споре между альфой и аккордом вырисовывается победитель, а вы переживали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 04:32

  Ascetic написав:Investor_K упал курс ну и что? прибыль фиксируется в момент оформления депозита


це якщо ви заходили в конвертаційний депозит із гривневих заощаджень, тоді да - зафіксуєте прибуток лише в майбутньому.

але якщо ви зараз в конвертаційний депозит заходите з валюти, то прибуток фікусуєте ЗАРАЗ, виходячи із курсів обміну на сьогодні
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:00

:(
  vkladchiik написав:
  Ascetic написав:Investor_K упал курс ну и что? прибыль фиксируется в момент оформления депозита


це якщо ви заходили в конвертаційний депозит із гривневих заощаджень, тоді да - зафіксуєте прибуток лише в майбутньому.

але якщо ви зараз в конвертаційний депозит заходите з валюти, то прибуток фікусуєте ЗАРАЗ, виходячи із курсів обміну на сьогодні

Зафиксируете только когда получите именно валюту обратно
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 12:04

Свято наближається!©

Тут кажуть, що я не кажу час/дату/період своїх прогнозів))
Тож...
Докінця цього року маємо побачити наступну картину ;)👉👉👉
  Andrey2512 написав:Успіх

Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?

(розмова йшла про курс 38,00/хх,хх через декілька тижнів) ;)

Трошки не так))
Це для того, щоб було по-мінімуму охочих забирати долярчики приблизно по тому ж курсу, по якому вносили на депо))
Особливо, коли у віконечку банку скажуть - "ми записуємо всіх на чергу на отримання долярчиків, то десь через тиждень можемо вас записати... але нічого не обіцяємо, бо не знаємо, скільки нам будуть привозити готівочки, а черга велиииииика..."))
І от через тиждень, як знову вас/і інших "культурно відшиють" ще на тиждень, то більшість таки перекладе своє депо ще на 3міс.))

Так що -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© ;)
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