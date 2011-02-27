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lognero2 написав:Привіт усім, як взагалі фінмоніторинг ставиться до цих депозитів і як на нього не потрапити. Існує "ліміт" на поповнення 400к на банк чи можливо є якийсь ліміт суми коштів на різних банках вкладника?
Наразі для членів клубу більше загроз не від фінмон, а підіння курсу готівкової валюти.
не ранее официально завершения войны,восстановления ВВП и экономики,справедливые репарации и конечно мир. Как видно из предложения все четыре фактора это вопрос не трёх месяцев
Ой+ написав:Найбільше на альфу гоніння з боку Маркарової, яка:
На місце голови Національного банку заявила свої права дружина власника Акордбанку та за сумісництвом посол у США Оксана Маркарова. Незрозуміло, що саме спонукало її розміняти хороше заокеанське місце на досить клопотливу посаду голови НБУ. Джерела UBR.ua у самому НБУ стверджують, що прихід до Нацбанку Андрія Пишного може похитнути той неформальний вплив, який Маркарова має зараз у Національному банку. "Шевченко – ставленик Маркарової. Саме її банківська група просунула свого часу його кандидатуру після відставки Смолія (попереднього голови НБУ Якова Смолія – ред.). Багато рішень НБУ, формально підписаних членами правління, насправді ініційовано Маркаровою в її інтересах. У Маркарової конфлікт з Єрмаком через Альфа-банк. Коли Єрмак хотів передати банк азербайджанцям, вона пропонувала оголосити банк неплатоспроможним, перед Альфою Аккорд має договірні зобов'язання. "Може стати першим прецедентом форс-мажору". Альфа-Банк намагається відсудити в Акордбанку $8 млн за невиконання угоди https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... t-pyshnogo
Пишний мав би з принципу інакше дивитись на це питання.
Якась маячня у статті... Сміття рівня бабок на базарі
Ой+ написав:Найбільше на альфу гоніння з боку Маркарової, яка:
На місце голови Національного банку заявила свої права дружина власника Акордбанку та за сумісництвом посол у США Оксана Маркарова. Незрозуміло, що саме спонукало її розміняти хороше заокеанське місце на досить клопотливу посаду голови НБУ. Джерела UBR.ua у самому НБУ стверджують, що прихід до Нацбанку Андрія Пишного може похитнути той неформальний вплив, який Маркарова має зараз у Національному банку. "Шевченко – ставленик Маркарової. Саме її банківська група просунула свого часу його кандидатуру після відставки Смолія (попереднього голови НБУ Якова Смолія – ред.). Багато рішень НБУ, формально підписаних членами правління, насправді ініційовано Маркаровою в її інтересах. У Маркарової конфлікт з Єрмаком через Альфа-банк. Коли Єрмак хотів передати банк азербайджанцям, вона пропонувала оголосити банк неплатоспроможним, перед Альфою Аккорд має договірні зобов'язання. "Може стати першим прецедентом форс-мажору". Альфа-Банк намагається відсудити в Акордбанку $8 млн за невиконання угоди https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... t-pyshnogo
Пишний мав би з принципу інакше дивитись на це питання.
Якась маячня у статті... Сміття рівня бабок на базарі
Стаття взагалі збиває феміністок з ніг першим реченням: "Дружина власника Акордбанку та посол у США ..." те що вона посол, це так собі, у нас тих послів мішками продають в базарний день. але ДРУЖИНА банкіра, та як вона могла Майже ігри престорів в банківській сфері України.
Мармур написав:Стаття взагалі збиває феміністок з ніг першим реченням: "Дружина власника Акордбанку та посол у США ..." те що вона посол, це так собі, у нас тих послів мішками продають в базарний день. але ДРУЖИНА банкіра, та як вона могла Майже ігри престорів в банківській сфері України.
Ви з феміністок? Чи з феміністів? Якраз ідеться про конфлікт інтересів, коли акорд винен альфі, а Маркарова неодноразово намагається альфу втопити. Всі націоналізації на моїй пам'яті чи банкротства банків тягли за собою масу збитків простим громадянам чи державі, а хтось деколи мав за безцінок цікавий шматочок. Тому є сумніви чи варто альфу чи то сенс добивати з таким прогнозованим результатом. І взагалі чи можна вести бізнесові справи близьким родичам топів держслужби? Бо якось дивно коли жінка міністр фінансів, а чоловік банкує. І навпаки також.
Мармур написав:Стаття взагалі збиває феміністок з ніг першим реченням: "Дружина власника Акордбанку та посол у США ..." те що вона посол, це так собі, у нас тих послів мішками продають в базарний день. але ДРУЖИНА банкіра, та як вона могла Майже ігри престорів в банківській сфері України.
Ви з феміністок? Чи з феміністів? Якраз ідеться про конфлікт інтересів, коли акорд винен альфі, а Маркарова неодноразово намагається альфу втопити. Всі націоналізації на моїй пам'яті чи банкротства банків тягли за собою масу збитків простим громадянам чи державі, а хтось деколи мав за безцінок цікавий шматочок. Тому є сумніви чи варто альфу чи то сенс добивати з таким прогнозованим результатом. І взагалі чи можна вести бізнесові справи близьким родичам топів держслужби? Бо якось дивно коли жінка міністр фінансів, а чоловік банкує. І навпаки також.
Крім вас, чи вашої фантазії, ніхто Альфу вбити не хоче. Альфа буде жити як державний банк після націоналізації. І я розумію чому так буде. Бо дружина власника Акордбанку та посол у США є державним службовцем!