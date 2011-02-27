Хтось в жовтні буде відкривати депо? Чи запахло смаженим?
Розмірковую, чи потрібно мені ще на 3 місяці в це втягуватися?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 жов, 2022 17:55
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Хтось в жовтні буде відкривати депо? Чи запахло смаженим?
Розмірковую, чи потрібно мені ще на 3 місяці в це втягуватися?
Додано: Вів 11 жов, 2022 18:04
А що вам не дає вкластися зараз. З колоди банків можна вибрати пристойні. Чи ви хочете всі яйця в один кошик скласти (в одну банку). Щоб встрять ногами в жир раптом що ?
Раніше вкладете, раніше отримаєте. Можливо.
Додано: Вів 11 жов, 2022 18:14
Додано: Вів 11 жов, 2022 18:19
Поясните алгоритм открытия депозита в Изи.
У меня есть карты и депозиты в ТАС. В Изи ничего нет. Что мне необходимо сделать. Спасибо.
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