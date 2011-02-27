Хтось в жовтні буде відкривати депо? Чи запахло смаженим?
Розмірковую, чи потрібно мені ще на 3 місяці в це втягуватися?
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Додано: Вів 11 жов, 2022 17:55
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Хтось в жовтні буде відкривати депо? Чи запахло смаженим?
Розмірковую, чи потрібно мені ще на 3 місяці в це втягуватися?
Додано: Вів 11 жов, 2022 18:04
А що вам не дає вкластися зараз. З колоди банків можна вибрати пристойні. Чи ви хочете всі яйця в один кошик скласти (в одну банку). Щоб встрять ногами в жир раптом що ?
Раніше вкладете, раніше отримаєте. Можливо.
Додано: Вів 11 жов, 2022 18:14
Додано: Вів 11 жов, 2022 18:19
Поясните алгоритм открытия депозита в Изи.
У меня есть карты и депозиты в ТАС. В Изи ничего нет. Что мне необходимо сделать. Спасибо.
Додано: Вів 11 жов, 2022 18:28
Треба відігруватися.
І я теж ризикнув на $2 (74.91 UAH).
Треба відігруватися.
Думаєте, буде як каже Успіх?
Додано: Вів 11 жов, 2022 18:37
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
До цих пірзавжди було не так, як казав цей хлоп
Додано: Вів 11 жов, 2022 19:21
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Скачать приложение izibank. Если сделать по реферальной ссылке (вышлю в личке), то можно получить кешбек 150 ₴ за оформление кредитной карты и 50 ₴ без кредитного лимита.
Подача документов возможно через мобильное приложение "Дія" (в ней должен быть ID-карта и/или загран). Получение основной виртуальной карты бесплатно.
Далее завести на карту средства, можно и через Р2Р (главное на 1 копейку больше, чем сумма оформления депо). И оформить валютный вклад с гривневой карты (если убрать опцию пополнение, то будет 0,30 % годовых за 3 месяца).
izibank открывает счета в ТАС, т. е. лимит 100к грн/месяц для ТАС и izi (вдруг и sport подтянется) один.
По окончании депо депо и % упадут на валютную карту. Поддержка клянётся, то снятие в кассе ТАС будет с комиссией 15 ₴ (конвертация по курсу НБУ). Заказ валюты в кассу ТАС через поддержку izibank.
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