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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 191192193194>
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 17:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Хтось в жовтні буде відкривати депо? Чи запахло смаженим?

Розмірковую, чи потрібно мені ще на 3 місяці в це втягуватися?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:04

  Andrey2512 написав:Хтось в жовтні буде відкривати депо? Чи запахло смаженим?

Розмірковую, чи потрібно мені ще на 3 місяці в це втягуватися?

А що вам не дає вкластися зараз. З колоди банків можна вибрати пристойні. Чи ви хочете всі яйця в один кошик скласти (в одну банку). Щоб встрять ногами в жир раптом що ?
Раніше вкладете, раніше отримаєте. 8) Можливо.
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:14

  Andrey2512 написав:Хтось в жовтні буде відкривати депо? Чи запахло смаженим?

Розмірковую, чи потрібно мені ще на 3 місяці в це втягуватися?

Я сьогодні в Приват
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:17

Завтра начинают выплаты по СИЧ
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:19

Поясните алгоритм открытия депозита в Изи.
У меня есть карты и депозиты в ТАС. В Изи ничего нет. Что мне необходимо сделать. Спасибо.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:28

Треба відігруватися.

  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:Хтось в жовтні буде відкривати депо? Чи запахло смаженим?

Розмірковую, чи потрібно мені ще на 3 місяці в це втягуватися?

Я сьогодні в Приват

І я теж ризикнув на $2 (74.91 UAH).
Треба відігруватися.
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post.html
Думаєте, буде як каже Успіх?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

До цих пірзавжди було не так, як казав цей хлоп
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:Поясните алгоритм открытия депозита в Изи.
Скачать приложение izibank. Если сделать по реферальной ссылке (вышлю в личке), то можно получить кешбек 150 ₴ за оформление кредитной карты и 50 ₴ без кредитного лимита.
Подача документов возможно через мобильное приложение "Дія" (в ней должен быть ID-карта и/или загран). Получение основной виртуальной карты бесплатно.

Далее завести на карту средства, можно и через Р2Р (главное на 1 копейку больше, чем сумма оформления депо). И оформить валютный вклад с гривневой карты (если убрать опцию пополнение, то будет 0,30 % годовых за 3 месяца).
izibank открывает счета в ТАС, т. е. лимит 100к грн/месяц для ТАС и izi (вдруг и sport подтянется) один.

По окончании депо депо и % упадут на валютную карту. Поддержка клянётся, то снятие в кассе ТАС будет с комиссией 15 ₴ (конвертация по курсу НБУ). Заказ валюты в кассу ТАС через поддержку izibank.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 22:23

  Andrey2512 написав:Хтось в жовтні буде відкривати депо? Чи запахло смаженим?

Розмірковую, чи потрібно мені ще на 3 місяці в це втягуватися?


Ви маєте це вирішувати для себе.
Я залишаюся в банківській системі, оскільки вірю в Україну і в те, що все буде ОК.
Якщо ви панікер і боїтеся ядерного удару, то сидіть в готівці. Все ж просто ))
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 22:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Таблиця 100к вводить в оману, оскільки депозитні програми ВСІХ банків автоматично ПОДВОЇЛИ в порівнянні із файлом 50К.

Але це не так.

В Агропросперіс заявили сьогодні, що в них залишилися старі ліміти. Банк відкриває лише на 50 тис. грн.

Може цей фактор по банкам якось в таблиці відобразити точніше, щоб не вводити форумчан в оману?
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