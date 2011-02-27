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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 жов, 2022 22:38
vkladchiik написав:
Я залишаюся в банківській системі, оскільки вірю в Україну і в те, що все буде ОК.
Якщо ви панікер і боїтеся ядерного удару, то сидіть в готівці. Все ж просто ))
Как раз, если паникёр, то в наличке сидеть без толку. При ядерном ударе сидеть нужно будет в тушёнке и патронах. А если вдруг от орды всё таки драпать понадобится, то придётся задёшево её сдавать продавцам крипты, как показал нынешний февраль.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 22:49
Investor_K написав:
Я сьогодні в Приват
слушна думка, завтра багато наслідують ваш приклад.
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