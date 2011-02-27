Как раз, если паникёр, то в наличке сидеть без толку. При ядерном ударе сидеть нужно будет в тушёнке и патронах. А если вдруг от орды всё таки драпать понадобится, то придётся задёшево её сдавать продавцам крипты, как показал нынешний февраль.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 22:38
Как раз, если паникёр, то в наличке сидеть без толку. При ядерном ударе сидеть нужно будет в тушёнке и патронах. А если вдруг от орды всё таки драпать понадобится, то придётся задёшево её сдавать продавцам крипты, как показал нынешний февраль.
Додано: Вів 11 жов, 2022 22:49
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:59
Andrey2512
Я ризикнув до наявних 50 в Моно і 2*50 в Газі, які сподіваюсь в листопаді якось забрати, відкрити ще 90 в Приваті
Додано: Сер 12 жов, 2022 09:39
Подготовьте актуальную информацию по всем 32-м членам клуба - отображу. )
Думаю, что скоро все перейдут на 100к, даже самые отсталые, типа АП
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