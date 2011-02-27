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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 22:38

  vkladchiik написав:Я залишаюся в банківській системі, оскільки вірю в Україну і в те, що все буде ОК.
Якщо ви панікер і боїтеся ядерного удару, то сидіть в готівці. Все ж просто ))

Как раз, если паникёр, то в наличке сидеть без толку. При ядерном ударе сидеть нужно будет в тушёнке и патронах. А если вдруг от орды всё таки драпать понадобится, то придётся задёшево её сдавать продавцам крипты, как показал нынешний февраль.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 22:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:Я сьогодні в Приват

слушна думка, завтра багато наслідують ваш приклад.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:59

Andrey2512
Я ризикнув до наявних 50 в Моно і 2*50 в Газі, які сподіваюсь в листопаді якось забрати, відкрити ще 90 в Приваті
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:37

Кредобанк открывает на 100к ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:39

  vkladchiik написав:Таблиця 100к вводить в оману, оскільки депозитні програми ВСІХ банків автоматично ПОДВОЇЛИ в порівнянні із файлом 50К.

Але це не так.

В Агропросперіс заявили сьогодні, що в них залишилися старі ліміти. Банк відкриває лише на 50 тис. грн.

Може цей фактор по банкам якось в таблиці відобразити точніше, щоб не вводити форумчан в оману?

Подготовьте актуальную информацию по всем 32-м членам клуба - отображу. )
Думаю, что скоро все перейдут на 100к, даже самые отсталые, типа АП
mustbe
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