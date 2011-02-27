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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 жов, 2022 22:38
vkladchiik написав:
Я залишаюся в банківській системі, оскільки вірю в Україну і в те, що все буде ОК.
Якщо ви панікер і боїтеся ядерного удару, то сидіть в готівці. Все ж просто ))
Как раз, если паникёр, то в наличке сидеть без толку. При ядерном ударе сидеть нужно будет в тушёнке и патронах. А если вдруг от орды всё таки драпать понадобится, то придётся задёшево её сдавать продавцам крипты, как показал нынешний февраль.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 22:49
Investor_K написав:
Я сьогодні в Приват
слушна думка, завтра багато наслідують ваш приклад.
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Goodman
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Додано: Сер 12 жов, 2022 08:59
Andrey2512
Я ризикнув до наявних 50 в Моно і 2*50 в Газі, які сподіваюсь в листопаді якось забрати, відкрити ще 90 в Приваті
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Додано: Сер 12 жов, 2022 09:37
Кредобанк открывает на 100к ?
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J
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Додано: Сер 12 жов, 2022 09:39
vkladchiik написав:
Таблиця 100к вводить в оману, оскільки депозитні програми ВСІХ банків автоматично ПОДВОЇЛИ в порівнянні із файлом 50К.
Але це не так.
В Агропросперіс заявили сьогодні, що в них залишилися старі ліміти. Банк відкриває лише на 50 тис. грн.
Може цей фактор по банкам якось в таблиці відобразити точніше, щоб не вводити форумчан в оману?
Подготовьте актуальную информацию по всем 32-м членам клуба - отображу. )
Думаю, что скоро все перейдут на 100к, даже самые отсталые, типа АП
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mustbe
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:00
Райф, Укргаз Открывает на 100 тыс.? Какие еще пристойные есть?
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Алексей77
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:40
Укргаз відкриває депозин на 100470 в еквіваленті 2680 доларів на сьогодні. І додатково ввів комісію в 300 грн. Курс виходить 37,60.
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gsv
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:34
gsv написав:
Укргаз відкриває депозин на 100470 в еквіваленті 2680 доларів на сьогодні. І додатково ввів комісію в 300 грн. Курс виходить 37,60.
Странно. В приложении прямо сейчас всё соответствует таблице: базовый курс 37.30 и 0.5% комис за покупку. Итого за 2680$ - 100463.82, т.е. курс 37.4865. А за что ещё 300 грн? За выплату?
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moveton
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:11
gsv написав:
Укргаз відкриває депозин на 100470 в еквіваленті 2680 доларів на сьогодні. І додатково ввів комісію в 300 грн. Курс виходить 37,60.
Без образ, але то комісія на лоха. Читайте відгуки в темі та на мінфіні. І взагалі читайте що підписуєте і за що сплачуєте.
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Maxwe11
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:15
gsv написав:
Укргаз відкриває депозин на 100470 в еквіваленті 2680 доларів на сьогодні. І додатково ввів комісію в 300 грн. Курс виходить 37,60.
жалуйтесь в отделении чтоб вам вернули деньги за страховку, и онлайн открывается без всяких "дополнительных 300грн"
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kuzmich
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