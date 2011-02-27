Сегодня получал выплату от фонда. 195 кгрн
Пришёл в Приват , я был в шоке.
За 10 минут конвертировал 100к на депозит, остаток 95к снял в кассе.
На все ушло 10 минут!!!!!
А вот дальше пошёл треш с ИЗИ.
Это такой треш, я просто в жизни ничего хуже не встречал. Приложение кривое косое, ошибок больше чем работающих функций. Регистрация и проверка заняла 5 часов.
Документы из Дии не тянет.
Фото трижды переснимал.
Про ламинацию уже молчу.
Из ТАСа эти деятели мои данные вытянуть не могут.
Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась.
В поддержке говорят одно а оно не работает, моих карт они не видят.
Короче это треш.
Такое впечатление что самые лучшие программисты ушли в Моно, а самые худшие собрались в Izi.
Худшего приложения невозможно придумать.