RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:24

Сегодня получал выплату от фонда. 195 кгрн

Пришёл в Приват , я был в шоке.
За 10 минут конвертировал 100к на депозит, остаток 95к снял в кассе.
На все ушло 10 минут!!!!!

А вот дальше пошёл треш с ИЗИ.
Это такой треш, я просто в жизни ничего хуже не встречал. Приложение кривое косое, ошибок больше чем работающих функций. Регистрация и проверка заняла 5 часов.
Документы из Дии не тянет.
Фото трижды переснимал.
Про ламинацию уже молчу.
Из ТАСа эти деятели мои данные вытянуть не могут.
Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась.
В поддержке говорят одно а оно не работает, моих карт они не видят.
Короче это треш.
Такое впечатление что самые лучшие программисты ушли в Моно, а самые худшие собрались в Izi.
Худшего приложения невозможно придумать.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38484
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3711 раз.
Подякували: 11862 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Странно. Ведь Изи означает Легко
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7904
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:51

  Evgeny написав:Сегодня получал выплату от фонда. 195 кгрн

Пришёл в Приват , я был в шоке.
За 10 минут конвертировал 100к на депозит, остаток 95к снял в кассе.
На все ушло 10 минут!!!!!

А вот дальше пошёл треш с ИЗИ.
Это такой треш, я просто в жизни ничего хуже не встречал. Приложение кривое косое, ошибок больше чем работающих функций. Регистрация и проверка заняла 5 часов.
Документы из Дии не тянет.
Фото трижды переснимал.
Про ламинацию уже молчу.
Из ТАСа эти деятели мои данные вытянуть не могут.
Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась.
В поддержке говорят одно а оно не работает, моих карт они не видят.
Короче это треш.
Такое впечатление что самые лучшие программисты ушли в Моно, а самые худшие собрались в Izi.
Худшего приложения невозможно придумать.

Это совместимость кармы :P В Привате я достаточно насиделся в очередях, чтобы сказать, что быстрее, чем за полчаса - это очень круто. А если предварительно не был его клиентом, то даже не представляю, как они за 10 минут уложились.

А вот в Изи прям только что зарегался. Заняло примерно с полчаса-час без необходимости куда-то ходить. С Дией действительно облом, но ошибку выдавала именно Дия, поэтому не понятно почему претензии к программистам Изи. Документы все принялись с первого раза. Что такое "Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась" вообще не понимаю - у меня после регистрации в приложении сразу две гривневые (я так понимаю, что одна дебетовая), одна долларовая, одна евровая. Куда там в долларовую тыкать, чтобы 50 минут ждать?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 192193194195
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49662
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5852
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (685)
12.10.2022 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.