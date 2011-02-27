Додано: Сер 12 жов, 2022 17:51

Evgeny написав: Сегодня получал выплату от фонда. 195 кгрн



Пришёл в Приват , я был в шоке.

За 10 минут конвертировал 100к на депозит, остаток 95к снял в кассе.

На все ушло 10 минут!!!!!



А вот дальше пошёл треш с ИЗИ.

Это такой треш, я просто в жизни ничего хуже не встречал. Приложение кривое косое, ошибок больше чем работающих функций. Регистрация и проверка заняла 5 часов.

Документы из Дии не тянет.

Фото трижды переснимал.

Про ламинацию уже молчу.

Из ТАСа эти деятели мои данные вытянуть не могут.

Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась.

В поддержке говорят одно а оно не работает, моих карт они не видят.

Короче это треш.

Такое впечатление что самые лучшие программисты ушли в Моно, а самые худшие собрались в Izi.

Худшего приложения невозможно придумать. Сегодня получал выплату от фонда. 195 кгрнПришёл в Приват , я был в шоке.За 10 минут конвертировал 100к на депозит, остаток 95к снял в кассе.На все ушло 10 минут!!!!!А вот дальше пошёл треш с ИЗИ.Это такой треш, я просто в жизни ничего хуже не встречал. Приложение кривое косое, ошибок больше чем работающих функций. Регистрация и проверка заняла 5 часов.Документы из Дии не тянет.Фото трижды переснимал.Про ламинацию уже молчу.Из ТАСа эти деятели мои данные вытянуть не могут.Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась.В поддержке говорят одно а оно не работает, моих карт они не видят.Короче это треш.Такое впечатление что самые лучшие программисты ушли в Моно, а самые худшие собрались в Izi.Худшего приложения невозможно придумать.

Это совместимость кармыВ Привате я достаточно насиделся в очередях, чтобы сказать, что быстрее, чем за полчаса - это очень круто. А если предварительно не был его клиентом, то даже не представляю, как они за 10 минут уложились.А вот в Изи прям только что зарегался. Заняло примерно с полчаса-час без необходимости куда-то ходить. С Дией действительно облом, но ошибку выдавала именно Дия, поэтому не понятно почему претензии к программистам Изи. Документы все принялись с первого раза. Что такое "Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась" вообще не понимаю - у меня после регистрации в приложении сразу две гривневые (я так понимаю, что одна дебетовая), одна долларовая, одна евровая. Куда там в долларовую тыкать, чтобы 50 минут ждать?