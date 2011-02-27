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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 жов, 2022 17:24
Сегодня получал выплату от фонда. 195 кгрн
Пришёл в Приват , я был в шоке.
За 10 минут конвертировал 100к на депозит, остаток 95к снял в кассе.
На все ушло 10 минут!!!!!
А вот дальше пошёл треш с ИЗИ.
Это такой треш, я просто в жизни ничего хуже не встречал. Приложение кривое косое, ошибок больше чем работающих функций. Регистрация и проверка заняла 5 часов.
Документы из Дии не тянет.
Фото трижды переснимал.
Про ламинацию уже молчу.
Из ТАСа эти деятели мои данные вытянуть не могут.
Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась.
В поддержке говорят одно а оно не работает, моих карт они не видят.
Короче это треш.
Такое впечатление что самые лучшие программисты ушли в Моно, а самые худшие собрались в Izi.
Худшего приложения невозможно придумать.
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Evgeny
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:44
Странно. Ведь Изи означает Легко
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Investor_K
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:51
Evgeny написав:
Сегодня получал выплату от фонда. 195 кгрн
Пришёл в Приват , я был в шоке.
За 10 минут конвертировал 100к на депозит, остаток 95к снял в кассе.
На все ушло 10 минут!!!!!
А вот дальше пошёл треш с ИЗИ.
Это такой треш, я просто в жизни ничего хуже не встречал. Приложение кривое косое, ошибок больше чем работающих функций. Регистрация и проверка заняла 5 часов.
Документы из Дии не тянет.
Фото трижды переснимал.
Про ламинацию уже молчу.
Из ТАСа эти деятели мои данные вытянуть не могут.
Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась.
В поддержке говорят одно а оно не работает, моих карт они не видят.
Короче это треш.
Такое впечатление что самые лучшие программисты ушли в Моно, а самые худшие собрались в Izi.
Худшего приложения невозможно придумать.
Это совместимость кармы
В Привате я достаточно насиделся в очередях, чтобы сказать, что быстрее, чем за полчаса - это очень круто. А если предварительно не был его клиентом, то даже не представляю, как они за 10 минут уложились.
А вот в Изи прям только что зарегался. Заняло примерно с полчаса-час без необходимости куда-то ходить. С Дией действительно облом, но ошибку выдавала именно Дия, поэтому не понятно почему претензии к программистам Изи. Документы все принялись с первого раза. Что такое "Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась" вообще не понимаю - у меня после регистрации в приложении сразу две гривневые (я так понимаю, что одна дебетовая), одна долларовая, одна евровая. Куда там в долларовую тыкать, чтобы 50 минут ждать?
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moveton
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