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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:24

Сегодня получал выплату от фонда. 195 кгрн

Пришёл в Приват , я был в шоке.
За 10 минут конвертировал 100к на депозит, остаток 95к снял в кассе.
На все ушло 10 минут!!!!!

А вот дальше пошёл треш с ИЗИ.
Это такой треш, я просто в жизни ничего хуже не встречал. Приложение кривое косое, ошибок больше чем работающих функций. Регистрация и проверка заняла 5 часов.
Документы из Дии не тянет.
Фото трижды переснимал.
Про ламинацию уже молчу.
Из ТАСа эти деятели мои данные вытянуть не могут.
Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась.
В поддержке говорят одно а оно не работает, моих карт они не видят.
Короче это треш.
Такое впечатление что самые лучшие программисты ушли в Моно, а самые худшие собрались в Izi.
Худшего приложения невозможно придумать.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Странно. Ведь Изи означает Легко
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:51

  Evgeny написав:Сегодня получал выплату от фонда. 195 кгрн

Пришёл в Приват , я был в шоке.
За 10 минут конвертировал 100к на депозит, остаток 95к снял в кассе.
На все ушло 10 минут!!!!!

А вот дальше пошёл треш с ИЗИ.
Это такой треш, я просто в жизни ничего хуже не встречал. Приложение кривое косое, ошибок больше чем работающих функций. Регистрация и проверка заняла 5 часов.
Документы из Дии не тянет.
Фото трижды переснимал.
Про ламинацию уже молчу.
Из ТАСа эти деятели мои данные вытянуть не могут.
Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась.
В поддержке говорят одно а оно не работает, моих карт они не видят.
Короче это треш.
Такое впечатление что самые лучшие программисты ушли в Моно, а самые худшие собрались в Izi.
Худшего приложения невозможно придумать.

Это совместимость кармы :P В Привате я достаточно насиделся в очередях, чтобы сказать, что быстрее, чем за полчаса - это очень круто. А если предварительно не был его клиентом, то даже не представляю, как они за 10 минут уложились.

А вот в Изи прям только что зарегался. Заняло примерно с полчаса-час без необходимости куда-то ходить. С Дией действительно облом, но ошибку выдавала именно Дия, поэтому не понятно почему претензии к программистам Изи. Документы все принялись с первого раза. Что такое "Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась" вообще не понимаю - у меня после регистрации в приложении сразу две гривневые (я так понимаю, что одна дебетовая), одна долларовая, одна евровая. Куда там в долларовую тыкать, чтобы 50 минут ждать?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:43

  Evgeny написав:худшие собрались в Izi.
Худшего приложения невозможно придумать.

Easy peasy lemon squeeze :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 09:31

  Maxwe11 написав:
  gsv написав:Укргаз відкриває депозин на 100470 в еквіваленті 2680 доларів на сьогодні. І додатково ввів комісію в 300 грн. Курс виходить 37,60.

Без образ, але то комісія на лоха. Читайте відгуки в темі та на мінфіні. І взагалі читайте що підписуєте і за що сплачуєте.

После этого они еще газмяс причисляют в список пристойных :lol:
  Алексей77 написав:Райф, Укргаз Открывает на 100 тыс.? Какие еще пристойные есть?
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 13 жов, 2022 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 09:34

  moveton написав:Это совместимость кармы :P В Привате я достаточно насиделся в очередях, чтобы сказать, что быстрее, чем за полчаса - это очень круто. А если предварительно не был его клиентом, то даже не представляю, как они за 10 минут уложились.

А вот в Изи прям только что зарегался. Заняло примерно с полчаса-час без необходимости куда-то ходить.

Может у него в примате вип-ложа, и он не сидит :lol:
Тоже не помню, чтобы с изи были проблемы. Вчера в универсале были проблемы с инетом, может и в тазике тоже. Одна шарага, комсорг не дорабатывает
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ромасик написав:После этого они еще газмяс причисляют в список пристойных


Тільки що. 100480 грн за 2680 баксів
Investor_K
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