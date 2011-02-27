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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 жов, 2022 17:24
Сегодня получал выплату от фонда. 195 кгрн
Пришёл в Приват , я был в шоке.
За 10 минут конвертировал 100к на депозит, остаток 95к снял в кассе.
На все ушло 10 минут!!!!!
А вот дальше пошёл треш с ИЗИ.
Это такой треш, я просто в жизни ничего хуже не встречал. Приложение кривое косое, ошибок больше чем работающих функций. Регистрация и проверка заняла 5 часов.
Документы из Дии не тянет.
Фото трижды переснимал.
Про ламинацию уже молчу.
Из ТАСа эти деятели мои данные вытянуть не могут.
Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась.
В поддержке говорят одно а оно не работает, моих карт они не видят.
Короче это треш.
Такое впечатление что самые лучшие программисты ушли в Моно, а самые худшие собрались в Izi.
Худшего приложения невозможно придумать.
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Evgeny
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:44
Странно. Ведь Изи означает Легко
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Investor_K
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:51
Evgeny написав:
Сегодня получал выплату от фонда. 195 кгрн
Пришёл в Приват , я был в шоке.
За 10 минут конвертировал 100к на депозит, остаток 95к снял в кассе.
На все ушло 10 минут!!!!!
А вот дальше пошёл треш с ИЗИ.
Это такой треш, я просто в жизни ничего хуже не встречал. Приложение кривое косое, ошибок больше чем работающих функций. Регистрация и проверка заняла 5 часов.
Документы из Дии не тянет.
Фото трижды переснимал.
Про ламинацию уже молчу.
Из ТАСа эти деятели мои данные вытянуть не могут.
Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась.
В поддержке говорят одно а оно не работает, моих карт они не видят.
Короче это треш.
Такое впечатление что самые лучшие программисты ушли в Моно, а самые худшие собрались в Izi.
Худшего приложения невозможно придумать.
Это совместимость кармы
В Привате я достаточно насиделся в очередях, чтобы сказать, что быстрее, чем за полчаса - это очень круто. А если предварительно не был его клиентом, то даже не представляю, как они за 10 минут уложились.
А вот в Изи прям только что зарегался. Заняло примерно с полчаса-час без необходимости куда-то ходить. С Дией действительно облом, но ошибку выдавала именно Дия, поэтому не понятно почему претензии к программистам Изи. Документы все принялись с первого раза. Что такое "Долларовая карта в приложении 50 минут открывалась" вообще не понимаю - у меня после регистрации в приложении сразу две гривневые (я так понимаю, что одна дебетовая), одна долларовая, одна евровая. Куда там в долларовую тыкать, чтобы 50 минут ждать?
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moveton
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Додано: Сер 12 жов, 2022 20:43
Evgeny написав:
худшие собрались в Izi.
Худшего приложения невозможно придумать.
Easy peasy lemon squeeze
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 13 жов, 2022 09:31
Maxwe11 написав: gsv написав:
Укргаз відкриває депозин на 100470 в еквіваленті 2680 доларів на сьогодні. І додатково ввів комісію в 300 грн. Курс виходить 37,60.
Без образ, але то комісія на лоха. Читайте відгуки в темі та на мінфіні. І взагалі читайте що підписуєте і за що сплачуєте.
После этого они еще газмяс причисляют в список пристойных
Алексей77 написав:
Райф, Укргаз Открывает на 100 тыс.? Какие еще пристойные есть?
Востаннє редагувалось Ромасик
в Чет 13 жов, 2022 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 жов, 2022 09:34
moveton написав:
Это совместимость кармы
В Привате я достаточно насиделся в очередях, чтобы сказать, что быстрее, чем за полчаса - это очень круто. А если предварительно не был его клиентом, то даже не представляю, как они за 10 минут уложились.
А вот в Изи прям только что зарегался. Заняло примерно с полчаса-час без необходимости куда-то ходить.
Может у него в примате вип-ложа, и он не сидит
Тоже не помню, чтобы с изи были проблемы. Вчера в универсале были проблемы с инетом, может и в тазике тоже. Одна шарага, комсорг не дорабатывает
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Ромасик
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Додано: Чет 13 жов, 2022 10:25
Ромасик написав:
После этого они еще газмяс причисляют в список пристойных
Тільки що. 100480 грн за 2680 баксів
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Investor_K
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Додано: Чет 13 жов, 2022 12:08
Investor_K написав: Ромасик написав:
После этого они еще газмяс причисляют в список пристойных
Тільки що. 100480 грн за 2680 баксів
А в газе можно только один депо па 100к открыть в месяц,
а если 2 по 50? Или можно только один?
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asti
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Додано: Чет 13 жов, 2022 12:35
Позволяет (со слов менеджера) конвертнуть до 2707$$ (100000/36,9343).
2705$ точно при мне открывали.
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demichh
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Додано: Чет 13 жов, 2022 13:05
Investor_K написав: Ромасик написав:
После этого они еще газмяс причисляют в список пристойных
Тільки що. 100480 грн за 2680 баксів
100269 за 2707?
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Ромасик
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