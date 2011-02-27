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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 13 жов, 2022 13:11
asti написав: Investor_K написав: Ромасик написав:
После этого они еще газмяс причисляют в список пристойных
Тільки що. 100480 грн за 2680 баксів
А в газе можно только один депо па 100к открыть в месяц,
а если 2 по 50? Или можно только один?
Чисто теоретически можно любое к-во депо в пристойных банках. Лишь бы мин сумма депо была. Газмяс на практике не проверял.
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Ромасик
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Додано: Чет 13 жов, 2022 13:35
"Рада" приєдналася. Депо "Валютна гривня", по курсу банку. Доллар - 37.75, євро - 36,75, ставка - 0,1%. Додаткових комісій немає.
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genalutsk
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Додано: Чет 13 жов, 2022 13:42
genalutsk написав:
"Рада" приєдналася. Депо "Валютна гривня", по курсу банку. Доллар - 37.75, євро - 36,75, ставка - 0,1%. Додаткових комісій немає.
з такими апетитами міг би і не приєднуватися.
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ScaryBee
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