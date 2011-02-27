Чисто теоретически можно любое к-во депо в пристойных банках. Лишь бы мин сумма депо была. Газмяс на практике не проверял.
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Додано: Чет 13 жов, 2022 13:11
Чисто теоретически можно любое к-во депо в пристойных банках. Лишь бы мин сумма депо была. Газмяс на практике не проверял.
Додано: Чет 13 жов, 2022 13:35
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
"Рада" приєдналася. Депо "Валютна гривня", по курсу банку. Доллар - 37.75, євро - 36,75, ставка - 0,1%. Додаткових комісій немає.
Додано: Чет 13 жов, 2022 13:42
Додано: Чет 13 жов, 2022 15:19
Моня на Окіпной (Універсалбанк) без проблем давав сьогодні долари і євро як з валютних карт, так і депо. Але черга в касу була на годину майже. Дають докупляти до круглої суми по 40,60.
Додано: Чет 13 жов, 2022 16:33
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