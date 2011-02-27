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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:11

  asti написав:
  Investor_K написав:
  Ромасик написав:После этого они еще газмяс причисляют в список пристойных
Тільки що. 100480 грн за 2680 баксів
А в газе можно только один депо па 100к открыть в месяц,
а если 2 по 50? Или можно только один?

Чисто теоретически можно любое к-во депо в пристойных банках. Лишь бы мин сумма депо была. Газмяс на практике не проверял.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

"Рада" приєдналася. Депо "Валютна гривня", по курсу банку. Доллар - 37.75, євро - 36,75, ставка - 0,1%. Додаткових комісій немає.
genalutsk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:42

  genalutsk написав:"Рада" приєдналася. Депо "Валютна гривня", по курсу банку. Доллар - 37.75, євро - 36,75, ставка - 0,1%. Додаткових комісій немає.

з такими апетитами міг би і не приєднуватися.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:19

Моня на Окіпной (Універсалбанк) без проблем давав сьогодні долари і євро як з валютних карт, так і депо. Але черга в касу була на годину майже. Дають докупляти до круглої суми по 40,60.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:33

  Investor_K написав:Странно. Ведь Изи означает Легко

в данном случае это означает просто передачу ваших денег Изе :)
all27
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 23:13

all27

на IZI багато гонять, кажуть, що важко валюту потім отримати.
Але "йоб твою мать" мають творити дива після закінчення депозиту :twisted:
vkladchiik
 
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