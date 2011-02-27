Чисто теоретически можно любое к-во депо в пристойных банках. Лишь бы мин сумма депо была. Газмяс на практике не проверял.
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Додано: Чет 13 жов, 2022 13:11
Чисто теоретически можно любое к-во депо в пристойных банках. Лишь бы мин сумма депо была. Газмяс на практике не проверял.
Додано: Чет 13 жов, 2022 13:35
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
"Рада" приєдналася. Депо "Валютна гривня", по курсу банку. Доллар - 37.75, євро - 36,75, ставка - 0,1%. Додаткових комісій немає.
Додано: Чет 13 жов, 2022 13:42
Додано: Чет 13 жов, 2022 15:19
Моня на Окіпной (Універсалбанк) без проблем давав сьогодні долари і євро як з валютних карт, так і депо. Але черга в касу була на годину майже. Дають докупляти до круглої суми по 40,60.
Додано: Чет 13 жов, 2022 16:33
Додано: Чет 13 жов, 2022 23:13
all27
на IZI багато гонять, кажуть, що важко валюту потім отримати.
Але "йоб твою мать" мають творити дива після закінчення депозиту
Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:40
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:46
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:51
Люди, ну проявляйте гибкость и находчивость.
Если курс приёма в банке на 20 копеек ниже рынка, ну так забирайте гривной.
Например в среду ТАС покупал доллары по 40,40.
На рынке можно было откупить по 40,60
На депозите объёмом 2700 долларов потеря будет аж 54 грн, нервы дороже этих 54 грн.
При размещении депозита я бы ещё смотрел на рыночный курс в банке.
В ТАСе отклонение от рынка минимальное.
А вот в Альянсе отклонение огромное, и там гривной забирать вообще не вариант.
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