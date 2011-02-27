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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:11

  asti написав:
  Investor_K написав:
  Ромасик написав:После этого они еще газмяс причисляют в список пристойных
Тільки що. 100480 грн за 2680 баксів
А в газе можно только один депо па 100к открыть в месяц,
а если 2 по 50? Или можно только один?

Чисто теоретически можно любое к-во депо в пристойных банках. Лишь бы мин сумма депо была. Газмяс на практике не проверял.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

"Рада" приєдналася. Депо "Валютна гривня", по курсу банку. Доллар - 37.75, євро - 36,75, ставка - 0,1%. Додаткових комісій немає.
genalutsk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:42

  genalutsk написав:"Рада" приєдналася. Депо "Валютна гривня", по курсу банку. Доллар - 37.75, євро - 36,75, ставка - 0,1%. Додаткових комісій немає.

з такими апетитами міг би і не приєднуватися.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:19

Моня на Окіпной (Універсалбанк) без проблем давав сьогодні долари і євро як з валютних карт, так і депо. Але черга в касу була на годину майже. Дають докупляти до круглої суми по 40,60.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:33

  Investor_K написав:Странно. Ведь Изи означает Легко

в данном случае это означает просто передачу ваших денег Изе :)
all27
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 23:13

all27

на IZI багато гонять, кажуть, що важко валюту потім отримати.
Але "йоб твою мать" мають творити дива після закінчення депозиту :twisted:
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  vkladchiik написав:Але "йоб твою мать" мають творити дива після закінчення депозиту

Там відповідь готова - "отримаєш з приходу і не звізди багато".
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Goodman написав:Там відповідь готова - "отримаєш з приходу і не звізди багато".


Такий підхід є несерйозним
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:Такий підхід є несерйозним

чому? все залежить від географії.
на сьогодні , ще можливо працювати на замовлення .
а затра? а в січні?
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:51

  Investor_K написав:
  Goodman написав:Там відповідь готова - "отримаєш з приходу і не звізди багато".


Такий підхід є несерйозним


Люди, ну проявляйте гибкость и находчивость.
Если курс приёма в банке на 20 копеек ниже рынка, ну так забирайте гривной.
Например в среду ТАС покупал доллары по 40,40.
На рынке можно было откупить по 40,60

На депозите объёмом 2700 долларов потеря будет аж 54 грн, нервы дороже этих 54 грн.

При размещении депозита я бы ещё смотрел на рыночный курс в банке.

В ТАСе отклонение от рынка минимальное.

А вот в Альянсе отклонение огромное, и там гривной забирать вообще не вариант.
Evgeny
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  #<1 ... 193194195196
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